Reinauguração do Bar do Pescador reúne centenas de pessoas na Mooca

Sinônimo de tradição, boa comida e bons encontros, o Bar do Pescador reabre as portas com uma série de novidades para seus frequentadores. Um ambiente mais claro, aconchegante acompanhado de um cardápio variado, com pratos icônicos e outros inovadores, trazem, após meses fechado para reforma, um novo conceito de boteco para a região.

Inaugurado em 1957, o Bar do Pescador, localizado na Mooca, faz uma mescla entre os botecos cariocas e ibéricos. O bar passou recentemente a ser administrado por um grupo de empresários ligados à gastronomia que também são donos, entre outros empreendimentos, da Picanharia dos Amigos (rede de 5 lojas espalhadas por São Paulo especializada em carnes).

Ainda constam no cardápio do Bar do Pescador as tradicionais receitas de Lula do Pescador, Bolinho de Bacalhau e Sardinha Escabeche, unanimidade entre os fiéis e exigentes frequentadores. Se juntam a elas as novidades Pastel de Siri e Camarão à Paulista, desenvolvidas especialmente para a reabertura do espaço.

Localizado desde a inauguração no mesmo endereço, esquina das ruas Dr. João Batista de Lacerda e Itabaiana, o boteco mais querido da Mooca está de volta para fazer os clientes saudosistas matarem a saudade e para conquistar os novos e exigentes paladares de quem ainda não conhece o local, sempre com muito sabor, bons encontros e experiências inesquecíveis.