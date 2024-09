Rei das Festas Italianas, Fred Rovella agita final de semana em Ribeirão Pires

A 2ª Festa Italiana Solidária de Ribeirão Pires contará com uma série de atrações imperdíveis, sendo uma delas a performance do carismático Fred Rovella, conhecido por sua trajetória de sucesso como cantor, compositor, humorista e animador. Sua apresentação é um dos pontos altos do evento, que acontece nos dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna. Além disso, o público será surpreendido pelo show “Carnaval de Veneza”, uma iniciativa cultural da empresa MTR Topura, que promete transportar os visitantes para a atmosfera mágica do Carnaval de Veneza.

Rovella, que começou sua carreira em grande estilo no programa de Silvio Santos, na TV Globo, onde foi aclamado como o melhor cantor do Brasil, tem uma longa história de sucesso na música brasileira. Ele impressionou jurados de renome como Fernanda Montenegro, Gloria Menezes e Tarcísio Meira, consolidando sua reputação como um dos maiores artistas do país. Com passagens por grandes gravadoras, como Copacabana, Continental e RCA, e vencedor de diversos prêmios, o cantor traz à Festa Italiana um espetáculo que vai além da música, envolvendo humor e animação.

Conhecido como “o Rei das Festas Italianas”, o artista tem uma relação especial com o público de Ribeirão Pires, onde fez grande sucesso na primeira edição do evento, em 2023. Agora, ele retorna para mais uma apresentação vibrante, prometendo fazer os visitantes cantarem e dançarem ao som de grandes clássicos da música italiana.

Outra atração que promete encantar o público é a apresentação da MTR Topura, que trará o “Carnaval de Veneza” para Ribeirão Pires. Inspirada no icônico Carnaval de Veneza, a equipe de seis funcionários da empresa vai se apresentar com trajes e máscaras típicas dessa celebração italiana. A iniciativa é resultado de uma pesquisa detalhada sobre as tradições venezianas, realizada pelos próprios colaboradores, que viajaram até Nova Veneza, em Santa Catarina, para aprender as técnicas de confecção de máscaras e trajes, além das danças típicas.

O evento promoverá a arrecadação de alimentos para 17 instituições locais e ração, além de proporcionar uma rica experiência gastronômica com pratos típicos da culinária italiana.