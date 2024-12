Regulariza Diadema auxilia cerca de cinco mil famílias desde 2021

Lançado em junho de 2021, o programa Regulariza Diadema entregou cerca de 5 mil títulos de propriedade desde o início da gestão do prefeito José de Filippi Júnior, beneficiando moradores de todos os bairros da cidade. “A entrega da matrícula é muito mais que a entrega de um papel, é a garantia de segurança, dignidade e direitos para as famílias trabalhadoras de Diadema”, afirmou Ronaldo Lacerda, secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Ele disse que o documento garante vários benefícios aos moradores, como a perspectiva de valorização do imóvel e o acesso a linhas de financiamento. “Mas, o mais importante é a segurança jurídica, já que o lote deixa de ser irregular e as famílias se tornam efetivamente proprietária com todos os direitos garantidos por lei”, comentou.

O secretário comentou que atrás do documento de papel existem pessoas. “Fazer a entrega da titulação é sempre emocionante, pois cada papel desses tem uma alma, tem gente de verdade. Assim, caminhamos na conquista de direitos, rumo a uma cidade melhor”, comentou.

Para Ronaldo, a entrega da matrícula dos imóveis é o cumprimento de compromissos assumidos pelo prefeito Filippi e resulta de trabalho coletivo envolvendo muitas pessoas com o mesmo foco, uma vez que o objetivo do programa é regularizar imóveis de núcleos habitacionais e loteamentos e realizar o sonho da casa própria para milhares de famílias.

As pessoas que recebem o documento destacam a segurança jurídica, como o casal Joel e Carminda Ferreira, moradores do núcleo Santa Maria: “Vivemos aqui há 50 anos e agora estamos seguros e não saímos mais. O título valoriza a gente, o imóvel e a nossa rua”.

Ana Lúcia dos Santos, moradora no núcleo há 20 anos, disse que o título tem muito significado: “Não paramos durante todos esses anos, corremos atrás dessa documentação e agora é um prazer enorme ter a escritura nas mãos. Agradeço a todos os que estiveram envolvidos nessa conquista”.