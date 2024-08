Regulamento da Libertadores evita que Zubeldía chegue pendurado nas oitavas

O técnico Luis Zubeldía entraria pendurado com dois cartões amarelos na partida desta noite contra o Nacional (URU) pelas oitavas de final da Copa Libertadores não fosse o regulamento da competição beneficiar o comandante do São Paulo.

O QUE ACONTECEU

Na competição, assim como no Brasileirão, três amarelos suspendem automaticamente.

O regulamento do torneio, porém, prevê que os cartões sejam zerados ao entrar na fase oitavas de final. Assim, Zubeldía não fica fora do jogo de volta com um cartão amarelo, apenas se for expulso.

O treinador argentino recebeu cartões em 58,3% dos jogos em que dirigiu o São Paulo do banco de reservas. Foram 13 amarelos e dois vermelhos em 24 partidas.

Nos últimos dez jogos, Zubeldía recebeu cartões em nove deles. Ele já cumpriu três suspensões e já tem mais duas agendadas: está fora do clássico contra o Palmeiras e fora da ida das quartas de final da Copa do Brasil.