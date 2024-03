Registros de candidatura ao CONDEFI em Ribeirão Pires são prorrogados até 1º de abril

Os candidatos interessados em compor o CONDEFI (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) de Ribeirão Pires podem se inscrever até 1º de abril. O candidato precisa ter idade superior a 18 anos, ter experiência, na região do Grande ABC, desde que resida em Ribeirão Pires, na área de atendimento e defesa da pessoa com deficiência e/ou ser pessoa com deficiência acima dos 18 anos e/ou familiar de até 2º grau da pessoa com deficiência.

As inscrições podem ser realizadas pessoalmente na sede administrativa da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social (Rua Conde de Sarzedas, 333 – Jardim Pastoril), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou através de link do Google Forms (https://bit.ly/eleicaocondefiribeiraopires24).