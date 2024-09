Regionais da APM debatem carreira médica e saúde digital no ‘Simpósio Jovens Médicos’

As Regionais do ABCD da Associação Paulista de Medicina (APM) unem forças para promover em 28 de setembro o ‘Simpósio Jovens Médicos’. Santo André, São Bernardo/Diadema e São Caetano estarão juntas em um grande evento, cujo objetivo é reunir jovens médicos para discutir questões relacionadas à carreira médica, competências essenciais e o papel da saúde digital no cenário atual. O encontro ocorrerá das 8h às 13h, na sede da APM-SBC/D (Rua: Pedro Jacobucci, 400, Jardim das Américas – SBC), e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://portal.apmsbc.org.br.

Com o intuito de promover um diálogo entre gerações, o encontro terá a participação de médicos experientes e especialistas da área da saúde, que compartilharão suas trajetórias e perspectivas sobre o futuro da profissão. O simpósio também pretende destacar as transformações no exercício da medicina impulsionadas pela tecnologia e o impacto dessas mudanças no cotidiano dos profissionais.

A iniciativa tem apoio da Fundação do ABC e contará com palestras e painéis que abordarão os desafios e oportunidades na formação e desenvolvimento dos novos profissionais da saúde.

O Simpósio Jovens Médicos faz parte de uma série de atividades promovidas pela APM, com foco no aprimoramento contínuo dos profissionais de saúde e na adaptação às novas demandas do setor. As regionais ABCD da APM se mantêm comprometidas em proporcionar oportunidades de atualização e desenvolvimento, garantindo que a categoria médica esteja preparada para enfrentar os desafios de um cenário em constante transformação.