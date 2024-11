Regiões Turísticas do Vale do Paraíba se preparam para receber o Natal

Com a chegada do final de ano, o clima natalino se aflora. Os prédios ficam coloridos com as luzes cintilantes e todos ouvem as vibrantes e melódicas músicas de Natal. As crianças se animam para receber seus presentes e a chegada do Papai Noel, e como se esquecer da deliciosa ceia com o tradicional peru e demais quitutes.

Além disso, algo muito tradicional durante o Natal são as festas e eventos promovidos por diversos municípios, que encantam e oferecem diversão e entretenimento aos moradores e turistas. Pensando nisso, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou oito cidades localizadas nas regiões turísticas do Vale da Fé, Rios do Vale e Vale Histórico, todas no Vale do Paraíba, promoverão festividades para alegrar a melhor época do ano.

Confira abaixo os destinos:

Vale da Fé

Em Lagoinha, as festividades começarão no dia 30/11 e terminam no mês seguinte, em 31/12. Neste período, a cidade será decorada com luzes, guirlandas, árvores de Natal e outros enfeites natalinos, transformando as ruas e praças em um cenário mágico. Serão montados também presépios em locais públicos e privados espalhados pelo município. Como destaque, Lagoinha receberá eventos que variam de desfiles a apresentações musicais, além de teatros, oficinas e outras atividades para todas as idades. Para completar, lojas e mercados oferecem produtos natalinos, como artesanatos e comidas típicas. Os eventos de Natal já são tradicionais no município, sendo realizados há 10 anos.

A cidade que leva o nome da padroeira do Brasil, Aparecida, terá uma ampla programação de Natal no Santuário Nacional. De 16/11 a 22/12, o Santuário promove na Cidade do Romeiro o evento “Natal Iluminado na Cidade”, com uma vasta programação gratuita. No primeiro final de semana, o público viu de perto a chegada do Papai Noel e de personagens infantis. Além disso, as luzes de Natal foram acesas valorizando a decoração temática e embelezando a apresentação do coral PEMSA com canções de Natal.

Agora, nos dois primeiros sábados de dezembro, 7/12 e 14/12, haverá a Parada de Natal, um desfile repleto da magia natalina com a Sagrada Família, balé performado pelas crianças, personagens infantis, banda, e outras atrações. A Parada de Natal parte do início do Caminho do Rosário e termina em frente ao Palco da Cidade. Ainda, durante os finais de semana da Parada de Natal, também haverá uma ampla praça de alimentação, com vários foodtrucks. As opções vão desde comida oriental até outros pratos como parmegiana, pastel, espetinho, batata recheada, hot dog, hamburger, entre outros.

Guaratinguetá receberá entre 02/12 e 24/12 mais uma edição da sua tradicional festa natalina, que já ocorre há 20 anos. O município terá suas ruas decoradas com a temática, promoverá shows culturais e uma recepção para a chegada do Papai Noel. Além disso, serão disponibilizados uma praça de alimentação e um espaço kids para que crianças se divirtam.

Outro município que festejará o período natalino nesta região turística é a fabulosa Lorena. Será a 4ª vez que o local terá programação de Natal. As festas no município durarão do dia 10/12/2024 até 06/01/2025. No período, Lorena receberá a visita do Papai Noel, além de shows e atrações de associações. Vale lembrar que a praça principal e ruas do comércio local estarão decoradas com a temática natalina.

Vale Histórico

Entre 09 e 12/12, Cruzeiro promoverá sua 8ª edição de festas de Natal, que terá uma agenda vasta e especial. Durante estes dias, o município terá uma programação de eventos natalinos em vários pontos importantes. Além de iluminação temática, o município receberá decoração natalina, uma praça de alimentação e shows. Em destaque, como uma das principais atrações ocorrerá o animado desfile Parada de Natal, quando o Papai Noel e vários personagens percorrerão em carros temáticos e iluminados um trajeto pelas principais ruas de Cruzeiro. Dessa forma, animando não só as crianças, mas como todo o público.

Para quem gosta de municípios mais tranquilos e interioranos, São José do Barreiro é uma ótima opção para quem quer aproveitar o Natal junto da família e amigos. Em seu 9° ano com programação natalina, o município terá iluminação temática em prédios públicos e nas suas principais praças. Haverá também distribuição de presentes para as crianças e programações únicas em cada final de semana. O período de festas iniciará 06/12 e será encerrado 31/12 com o show da virada.

Rios do Vale

Um dos dois municípios da Região Turística Rios Dos Vale que planeja realizar ações durante o período natalino é Paraibuna. As festas de Natal já são uma tradição local, já que foram realizadas nos últimos 16 anos. As celebrações vão durar do dia 01/12/2024 até 07/01/2025. Neste período, a Prefeitura Municipal promoverá o Natal da Criança Paraibunense, onde serão distribuídos presentes para as crianças de 0 a 10 anos residentes no município. Além disso, as crianças poderão se deliciar com algodão doce, cachorro-quente e pipoca. Outras ações que serão realizadas para embelezar a cidade e deixá-la em clima natalino serão a montagem de um presépio e decoração temática.

O município turístico de Natividade da Serra celebra o período natalino de 01/12/2024 até 06/01/2025 e planeja diversas atrações para agradar os residentes e os turistas. Serão colocadas luzes em formato de estrela e laços na rua principal da cidade e na rua que dá acesso à igreja central do município. Cada bairro rural receberá uma árvore de Natal iluminada com seu nome escrito nela. Além disso, será montado um lindo presépio iluminado que promete alegrar o município neste período tão mágico.