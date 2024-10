Regina Volpato pede demissão do SBT para ter mais tempo com a filha

A apresentadora Regina Volpato pediu demissão do SBT e deixará o Chega Mais a partir de dezembro. A informação foi confirmada por ela e pela emissora.

O motivo é o distanciamento da filha Rafaela, que vive na Europa. Regina quer mais tempo para poder visitar a menina.

Segundo a apresentadora, o fato de ter de ficar todos os dias no canal a deixa “presa”, apesar de dizer que ama o que faz. Ela comanda o Chega Mais ao lado de Michelle Barros e Paulo Mathias.

Exibido nas manhãs do SBT, o Chega Mais está aos poucos conseguindo cumprir o que se espera dele. O programa cresceu em audiência e bateu recorde comercial em agosto.

Segundo dados do Kantar Ibope, obtidos pela Folha de S.Paulo, a atração alcançou 12% de crescimento em comparação com o mês anterior e fechou agosto com 2,3 pontos de média mensal na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil.

Record e Globo seguem na frente do programa, alcançando 4 e 7 pontos respectivamente. Segundo o SBT, em todo o Brasil, a atração impactou 30 milhões de pessoas somente no mês passado.