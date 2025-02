Regina Duarte celebra o retorno de ‘História de Amor’ à Globo

A novela História de Amor retornou à grade da TV Globo na última segunda-feira, dia 10, após um hiato desde sua exibição original em 1995. A obra, escrita por Manoel Carlos, assume a faixa da Edição Especial do canal, sucedendo Cabocla (2004). Esta reprise marca um reencontro significativo com o público e reitera o legado de Regina Duarte na teledramaturgia brasileira.

Regina Duarte e a gratidão pelo projeto

Regina Duarte, aos 78 anos, é a protagonista da trama e reconhece a relevância deste projeto em sua trajetória profissional. Em uma entrevista concedida à CARAS Brasil, a atriz expressou entusiasmo pelo retorno da novela e elogiou a colaboração com o renomado autor Manoel Carlos, com quem já trabalhou em outras produções de sucesso.

A artista revelou que foi convidada pela Globo para gravar uma chamada de divulgação da reprise e ficou surpreendida com o pedido. “Minha participação ao divulgar a novela com aquele áudio foi um simples gesto de gratidão por ter tido a minha vida profissional na TV, todinha, ligada à TV Globo”, explicou Regina.

Em suas palavras, Regina destacou a habilidade de Manoel Carlos em retratar as nuances do cotidiano feminino: “O Maneco escrevia para falar com a mulher brasileira típica de uma classe média que representa o feminino de toda a nação. Eu e todo mundo se reconhece na obra dele e se identifica”. Para ela, História de Amor é uma produção capaz de gerar fortes emoções tanto nos espectadores quanto nos envolvidos na sua realização.

Elementos que tornam a novela marcante

A atriz não hesitou em enumerar os aspectos que tornam a novela especial: “A direção, trilha sonora, elenco, cenários, figurinos… Não dou conta de listar todas as qualidades de História de Amor, sem esquecer nunca que tem a grife / autoria do Maneco, o grande Manoel Carlos”.

No entanto, após sua participação na divulgação da reprise, surgiram rumores sobre um possível retorno de Regina às novelas. A atriz esclareceu que, embora atualmente não tenha planos de voltar ao formato, essa decisão não é definitiva. “Tudo depende da proposta”, finalizou.