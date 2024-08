Regimento Interno é destaque em reunião do Conturesp

A sétima reunião ordinária do ano do Conturesp – Conselho Estadual de Turismo de São Paulo, também híbrida, aconteceu na manhã desta terça-feira (13/08), na sede da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). Na oportunidade, a secretária executiva da Setur- SP, Luciane Leite, representou o titular da Pasta, Roberto de Lucena.

Entre os temas tratados, Ana Clemente, coordenadora de Turismo da Setur-SP destacou a participação da Setur-SP, este mês, no 8º Salão de Turismo, no Rio de Janeiro; além de eventos importantes como a Festa do Peão de Barretos, em 15 de agosto; o Feirão Nacional de Turismo, no Mercadão Municipal de SP, no dia 24 de agosto e o lançamento das Rotas do Vinho, em 29 de agosto.

O conselheiro Luiz Henrique de Arruda e Miranda informa que, em 20.08, o movimento Supera Turismo Rio Grande do Sul lança uma campanha ancorada pelo Campos do Jordão Convention & Visitors, em apoio ao Gramado Convention & Visitors Bureau. Na oportunidade, conventions de todo o país serão estimulados a apoiar destinos gaúchos. A iniciativa tem o apoio da Braztoa, SKÅL Internacional São Paulo e Unedestinos.

Aristides de La Plata Cury, também conselheiro, enfatizou a ação e ressaltou que todos os brasileiros devem adquirir produtos do Rio Grande do Sul com o objetivo de ajudar na recuperação do Estado. O Secretário Executivo do Conselho, Armando Arruda, destacou a importância do Regimento Interno como instrumento que regulamenta o Conselho. “Faz-se necessário que as entidades que querem fazer parte do Conturesp estejam com a documentação atualizada e em absoluta ordem, de acordo com as normas”, disse.

Maria Helena Verga Boeri, secretária do Conselho, informou que o departamento jurídico da Setur-SP já efetuou uma primeira análise, de modo que os conselheiros, em reunião extraordinária, deverão fazer os ajustes necessários. O conselheiro Bruno Omori disse que a Setur-SP escolheu Socorro, no Circuito das Águas Paulista para o lançamento da 2ª edição do Guia Pet Friendly, de 23 a 25.08. “Bem-preparada para receber o segmento, o Circuito das Águas se destaca pelos meios de hospedagens e atrativos cadastrados no guia”, diz Omori.