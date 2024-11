Região tem aumento de cerca de 25% no número de bares e restaurantes, segundo o Sehal

O número de bares e restaurantes na Região do ABC cresceu quase 25% de janeiro até outubro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, conforme dados divulgados pelo Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC). Foram registradas 643 novas casas.

Nos dez primeiros meses deste ano, a Região contabilizou 3.266 estabelecimentos, contra 2.623 de janeiro a outubro de 2023. O crescimento impacta positivamente no desenvolvimento regional e consequente aumento da mão de obra.

O presidente do Sehal, Beto Moreira, disse que se trata de um bom número e que se justifica pela atratividade da Região. “Desde os pequenos estabelecimentos às grandes redes e casas sofisticadas chegaram por aqui e vêm somar aos negócios tradicionais e já consolidados. A nossa área tem despertado interesse de empresários, e eles veem os investimentos como um nicho de mercado a ser explorado”, reforçou.

Ampla gastronomia – Segundo o dirigente, a qualidade dos estabelecimentos, dos investidores e a pujança da Região são outros fatores consideráveis. “Santo André se destacou nesse sentido”, acrescentou. O eixo da Rua das Figueiras e seu entorno, a Avenida Portugal, Lino Jardim e Bairro Assunção são endereços muito bem frequentados e atrai a atenção de investidores.

As sete cidades, entretanto, contemplam ampla gastronomia com opções que atendem todos os gostos e paladares. Há desde churrascarias, restaurantes de culinária italiana, chinesa, japonesa, mexicana, portuguesa, de comida mineira, estabelecimentos sofisticados, barzinhos, botecos, casas do norte, alta gastronomia, além de fast-foods e petiscarias.

O Sehal é o único representante legal da categoria em todas as cidades da Região.

Empreendedores – Beto Moreira explica que o aumento de novas casas também se justifica pelo avanço de empreendedores por necessidade. “Ou seja, aquele que busca uma alternativa de trabalho e renda como sobrevivência. E há os que saem da informalidade. Depois de acumular experiência buscam o mercado na formalidade. São os que fazem bolo, marmita e depois decidem abrir o próprio negócio”, disse.

Mais qualificação – De olho no crescente número de investimentos no polo gastronômico, há que se considerar a necessidade de mão de obra qualificada para atender fortemente a demanda.

Nesse sentido, o Sehal tem direcionado esforços para capacitar profissionais e empresários, além de inserir os que estão em busca de oportunidade no mercado. Uma grade de cursos gratuitos tem sido colocada à disposição em parceria com a Escola de Ouro de Santo André.