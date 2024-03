Região Sudeste entra em estado de alerta e se prepara para enfrentar fortes chuvas

ARegião Sudeste se prepara para enfrentar chuvas intensas e persistentes a partir desta sexta-feira, 22 de março, até o domingo (24). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiram alertas e comunicados de estado de atenção, após atualizarem as previsões de risco.

Entre as localidades que mais preocupam, estão o estado de São Paulo, na região metropolitana, no Vale do Paraíba e no litoral norte. Já a partir de sábado (23), o estado do Rio de Janeiro também exige atenção, além do Sul e da Zona da Mata de Minas Gerais. As projeções apontam que as condições são propícias à ocorrência de transbordamento de rios, alagamentos, enxurradas e ocorrência de deslizamentos de terra, por conta das precipitações acumuladas.

Para Armin Braun, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), é fundamental coordenar a articulação das defesas civis entre os níveis federal, estadual e municipal e antecipar informações de situações críticas.

“Ter essa coordenação de modo que a população possa ter informações adequadas. Temos o objetivo de fazer um trabalho coordenado e salvar vidas”, enfatizou Braun. Ele recomendou que a população procure por informações nos canais oficiais e siga as orientações emitidas pelos órgãos locais da defesa civil. “Busquem sempre a informação oficial e se cadastre para receber os alertas”.

ALERTAS — É possível receber alertas da Defesa Civil por meio de mensagem de texto SMS diretamente no telefone celular. Para isso, basta enviar uma mensagem SMS para o número 40199 informando o CEP (apenas com números, sem espaços e símbolos).

RIO E SÃO PAULO — Segundo o Inpe, os modelos numéricos indicam acumulados de chuva que podem ultrapassar 100 milímetros (mm) por dia até o próximo domingo, especialmente nas regiões do litoral norte de São Paulo e no Rio de Janeiro, estado onde o governador Cláudio Castro decretou ponto facultativo nesta sexta.

Projeções do Cemaden para o período entre esta sexta-feira e o domingo revelam que é muito alta a possibilidade eventos hidrológicos, como transbordamento de rios, inundações e alagamentos rápidos. Há também a possibilidade de ocorrência de deslizamentos (movimentos de massa). A previsão de riscos de desastres considera, além da previsão meteorológica, as chuvas pretéritas e as áreas potencialmente vulneráveis.

DESLIZAMENTOS — Ainda segundo o Cemaden, é muito alta a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa (deslizamentos) nas regiões Metropolitana do Rio de Janeiro e Centro, Norte e Noroeste Fluminense, além da Zona da Mata Mineira. A previsão também é alta de ocorrência de movimentos de massa na região da baixada litorânea e sul fluminense, além do sul do Espírito Santo.

RESSACAS — Com base em alertas da Marinha do Brasil, o Centro de Operações Rio (COR) emitiu um aviso de ressaca para o Rio de Janeiro que estará em vigor a partir das 9h desta sexta-feira, até às 9h de domingo. A previsão é de que as ondam variem entre 2,5m e 3m de altura.

Entre as recomendações estão evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca; evitar a prática de esportes no mar; não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca e seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Além disso, os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca, as pessoas devem evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia e não devem entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, a orientação é acionar imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Coordenador de operações e modelagem do Cemaden, Marcelo Seluchi afirmou que o órgão trabalha com a possibilidade de mais de 200mm para a região do Rio de Janeiro. “O maior perigo está no estado do Rio de Janeiro, especialmente a partir da noite de sexta-feira e no dia de sábado”, destacou.