Região Sudeste: empresas de SP impulsionaram a demanda por crédito em abril, indica Serasa Experian

Em abril deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2023, todas as Unidades Federativas (UFs) do Sudeste do país registraram alta na busca das companhias por recursos financeiros. Os dados são do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito e mostram, ainda, que o maior índice foi em São Paulo (20,0%) e o menor, no Rio de Janeiro (12,9%). Confira, no gráfico abaixo, os dados da região por estados:

No cenário nacional, o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian, registrou alta de 15,1% na procura das empresas por recursos financeiros em comparação com o mesmo período de 2023. Foram as micro e pequenas empresas (MPEs) que mais demandaram e impulsionaram o índice com aumento de 15,3%. Para as companhias de grande porte, o crescimento foi de 9,6%, enquanto para as médias subiu 9,2%. Veja os dados no gráfico e na tabela a seguir:

“No mês de abril voltamos a presenciar alta na busca por crédito por parte das companhias, principalmente pelas micro e pequenas que se sentiram mais entusiasmadas com o cenário após o anúncio das medidas do Desenrola Pequenos Negócios”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Na análise por setor a categoria “Demais” – que contempla empresas do segmento “Primário”, “Financeiro” e do “Terceiro Setor”, teve a alta mais expressiva, de 38,6%. Companhias de “Serviços” vieram logo depois, com 19,6%. Na sequência estava a “Indústria” (12,8%) e o setor do “Comércio” (9,2%).

A avaliação por Unidade Federativa (UF) revelou que, ainda em abril deste ano, 26 Unidades Federativas apresentaram alta na demanda por crédito com destaque para o Rio Grande do Sul (25,6%), Sergipe (20,3%) e São Paulo (20,0%). Apenas o Distrito Federal teve queda de 36,2%. Confira os dados dos demais estados no gráfico abaixo:

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia do indicador

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.

“Serasa Ponto a Ponto” explica faixas de pontuação

Muitos donos de negócios, interessados em melhorar a situação financeira de suas empresas, podem se perguntar: como o Score PJ funciona? Como consultar essa pontuação para companhias? Dá para ter uma nota maior? Como cuidar melhor da saúde do negócio? Para ajudar os empreendedores a entenderem melhor esses números e como podem contribuir para o aumento do score PJ da sua empresa, a Serasa Experian lançou a funcionalidade “Ponto a Ponto”, dentro da interface de consulta. Saiba mais clicando aqui.

A funcionalidade traz a explicação de cada faixa de classificação, os motivos que podem acarretar a queda ou o aumento da pontuação e as orientações sobre medidas possíveis para manter ou melhorar a situação. A pontuação do Score para CNPJ vai de 0 a 1.000, em que quanto maior o valor, maior o nível de confiança que a empresa apresenta. Os critérios utilizados para avaliação do Score PJ, ainda segundo Cleber Genero, são:

Existência de dívidas vencidas negativadas;

Consultas à Serasa Experian;

Faixa etária do consumidor;

Cadastro Positivo devidamente aberto;

Dados cadastrais do consumidor atualizados;

Registros de pagamento de contas em dia;

Avaliações de crédito frequentes;

Existência de processos judiciais envolvendo o indivíduo;

Cadastro de emissão de cheques sem fundo.