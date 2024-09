Região Metropolitana de São Paulo recebe mais duas unidades do Grupo 5àsec

Presente em todos os estados brasileiros, o Grupo 5àsec implantou em agosto duas novas franquias da rede francesa em cidades do estado de São Paulo. Apostando em diversos formatos de negócios para uma expansão que abrange diferentes perfis de municípios, essas inaugurações consolidam ainda mais a posição da marca como a maior no segmento de lavanderias, com mais de 550 pontos de venda em todo o território nacional. Além disso, a empresa é amplamente reconhecida globalmente, contando com um portfólio de mais de 2 mil unidades ao redor do mundo.

A nova loja em São Caetano do Sul, na região do ABC paulista, foi inaugurada em 08 de agosto no bairro de Santa Paula. No formato Satélite, a operação é comandada pela franqueada Celia Moreno, que é proprietária de uma outra unidade da 5àsec, essa no formato Padrão, na mesma cidade, localizada no bairro Barcelona.

Já em Guarulhos, segunda maior cidade do estado com cerca de 1,4 milhão de habitantes, o novo ponto de venda está localizado no bairro Vila Progresso, região central da cidade. Conduzida pelos empreendedores Leandro Palma e Bruno de Souza, essa operação será da marca LavPop no formato Autosserviço, opção que oferece conveniência e praticidade, além de permitir que os clientes lavem e sequem suas roupas de forma rápida e independente, a um ótimo custo.

“As duas inaugurações reforçam o compromisso da marca em estar presente em cidades com perfis variados de público. Com isso, desenvolvemos modelos de negócios que se adaptam às necessidades locais e ao público-alvo que queremos alcançar. Além disso, os formatos menores, como Satélite e Autosserviço, oferecem um investimento mais acessível para o investidor e aumentam o interesse de quem procura uma franquia como uma opção segura e lucrativa para abrir seu próprio negócio. Dessa maneira, conseguimos expandir nossa expertise em tratamento têxtil por todo o Brasil, mantendo-nos como a maior marca do mercado de lavanderias, com serviços de qualidade que atendem às necessidades dos consumidores”, afirma Alex Quezada, vice-presidente de Marketing e Vendas da 5àsec Brasil.

Para quem deseja se tornar um franqueado da 5àsec, o investimento inicial para abrir uma loja parte de R$ 260 mil, com o faturamento médio mensal a partir de R$ 45 mil, taxa de lucratividade de 20% a 25% e prazo de retorno do investimento de 30 a 36 meses. Já para quem deseja se tornar um franqueado da LavPop, o investimento inicial para abrir uma loja parte de R$ 150 mil, com o faturamento médio mensal de R$ 25 mil, taxa de lucratividade de 20% e prazo de retorno do investimento de 24 a 40 meses.