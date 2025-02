Região de São Bernardo é a terceira que mais emitiu habilitações provisórias, em 2024

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) automatizou o sistema de bloqueio da Permissão para Dirigir (PPD), que é a habilitação provisória do recém-habilitado, para os casos em que o condutor desrespeita as leis de trânsito e é penalizado por uma infração grave, gravíssima ou quando há reincidência na infração média. Com a automatização, que tem por objetivo garantir o cumprimento da legislação e proporcionar mais segurança no trânsito, os condutores devem redobrar os cuidados para não cometer uma infração de trânsito. Em 2024, a região da Superintendência de São Bernardo do Campo foi a terceira que mais emitiu PPDs, depois da Capital e da região de Campinas – com 59 mil habilitações provisórias.

No ano passado, mais de 500 condutores tiveram a PPD bloqueada e precisaram recomeçar o processo de habilitação, desde o início, para obtenção de um novo documento temporário. A habilitação provisória tem validade de 1 ano. Só após esse período, é que o condutor poderá emitir a CNH definitiva – caso não venha a cometer infrações médias reincidentes, grave ou gravíssima.

No Estado, além da Capital, as cinco regiões que mais emitiram Permissões para Dirigir, em 2024, foram: Campinas (61.993), São Bernardo do Campo (59.031), Osasco (57.857), Guarulhos (41.030) e São José dos Campos (39.518). E são esses novos condutores que devem redobrar os cuidados para não cometer infrações de trânsito.

“Se um recém-habilitado dirigir seguindo o que a lei determina, ele estará primeiramente tomando uma atitude consciente no trânsito – dirigindo por ele e pelos outros, e também estará mais atento para não ter que recomeçar todo o processo de habilitação por imprudência. Um bom condutor é uma conquista para sociedade”, reforça a diretora de Habilitação e Condutores do Detran-SP, Talita Rodrigues.