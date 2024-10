Refugiada e médica, atleta do Milan costura própria perna após lesão

A jogadora do Milan publicou um vídeo em seu perfil no X, onde realiza uma sutura em sua própria perna. A atleta é formada em medicina e, em sua biografia do Instagram, se autodenomina “Dr Nadia Nadim”, além de ser dona de uma clínica estética.

Na legenda, a atleta classificou a situação como “um dos benefícios de ser médica”. “Apenas eu consertando a mim mesma, e estou pronta para o próximo jogo”, disse.

Nadim é uma refugiada afegã e, quando mais jovem, fugiu com a família para o Paquistão. Com passagens por campos de refugiados em vários países, passou a viver na Dinamarca, por onde se naturalizou e, inclusive, atua pela seleção nacional de futebol.