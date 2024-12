Reforma do Estádio Ícaro de Castro Mello em São Paulo

O governo de São Paulo anunciou a reforma do estádio Ícaro de Castro Mello, principal espaço dedicado ao atletismo no estado e parte do Complexo Esportivo do Ibirapuera. O contrato, assinado com o Consórcio Estádio Olímpico Ibirapuera, soma R$ 63,7 milhões , enquanto o custo total da obra será de R$ 70 milhões, incluindo o projeto e o acompanhamento da execução.

Os recursos provêm da Secretaria de Esportes , e a responsabilidade pela execução será da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano). O consórcio liderado pela OCC Construções contará com empresas especializadas, como a Playpiso, responsável pela instalação da nova pista de corrida.

A reforma incluirá melhorias estruturais significativas , como um sistema moderno de iluminação , 11 mil assentos e uma pista de corrida com nove raias, projetadas para atender aos padrões da World Athletics . Embora alterações arquitetônicas não estejam previstas, qualquer intervenção será submetida à aprovação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), já que o Complexo Constâncio Vaz Guimarães foi tombado.

Essa iniciativa pode ser estratégica para a candidatura de São Paulo aos Jogos Pan-Americanos de 2031. A cidade já formalizou sua intenção, competindo com Rio de Janeiro e Niterói, enquanto o Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidirá em janeiro qual será o representante do país.

Além disso, o governador Tarcísio de Freitas revelou planos para a construção de um velódromo no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro , reforçando os esforços para melhorar a infraestrutura esportiva na capital paulista.