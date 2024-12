Reforma do Estádio Ícaro de Castro Mello é confirmada pelo Governo de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo formalizou um contrato com um consórcio de empresas para a revitalização e modernização do Estádio Ícaro de Castro Mello, situado no Complexo do Ibirapuera. O consórcio vencedor, denominado Consórcio Estádio Olímpico Ibirapuera, é composto por OCC Construções e Participações S/A, SAEID Engenharia LTDA, Playpisos Esportivos LTDA e Kango Brasil LTDA.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) foi responsável pela licitação das obras e pela elaboração do projeto, além de gerenciar os serviços a serem realizados. O investimento total na reforma está estimado em R$ 70 milhões, representando uma economia significativa de 21% em comparação à previsão inicial que era de R$ 88,7 milhões. Para viabilizar este projeto, a CDHU firmou uma parceria com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP), que será responsável pela transferência dos recursos necessários.

Com a assinatura do contrato, o próximo passo envolve a espera pela autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para que se possa emitir a Ordem de Início de Serviço e dar início às obras. O Iphan está atualmente analisando as intervenções propostas no estádio, garantindo que todas as modificações estejam alinhadas com suas diretrizes. A previsão é que as obras se estendam por um período de 16 meses após seu início.

A secretária de Esportes do Estado, Cel. Helena Reis, enfatizou a relevância da revitalização do estádio para a comunidade esportiva: “Este é apenas o primeiro passo rumo à recuperação de uma das principais instalações esportivas do nosso estado. O Estádio Ícaro de Castro Mello é um marco do atletismo brasileiro e em breve retornará ao seu esplendor, renovado e preparado para sediar grandes eventos e atletas internacionais”.

O secretário Marcelo Branco, responsável pelo Desenvolvimento Urbano e Habitação, área à qual a CDHU pertence, destacou a importância da colaboração entre as instituições: “A experiência técnica da CDHU é crucial para modernizar este equipamento público. Trabalhando em conjunto com a Secretaria de Esportes, que traz sua vasta expertise na área esportiva, conseguimos desenvolver um projeto robusto. Esta colaboração é essencial para transformar o Complexo do Ibirapuera em um exemplo para práticas esportivas em todos os níveis”.

Branco também mencionou uma imersão realizada na Itália em maio, que promete resultar em novas parcerias e contribuições valiosas para o projeto através da aplicação de conceitos consagrados na restauração de bens históricos.

Os planos de reforma são guiados por três princípios fundamentais: a preservação das características originais reconhecidas pelo tombamento; a adaptação necessária para atender às exigências atuais do atletismo moderno, especialmente as normas da World Athletics – WA; e o cumprimento integral das legislações vigentes relacionadas à acessibilidade, segurança contra incêndios e saúde pública.

A modernização abrangerá diversas áreas do estádio, incluindo a pista de atletismo, banheiros, arquibancadas e canteiros. O objetivo principal é proporcionar maior conforto e funcionalidade tanto para os atletas quanto para o público. O projeto visa não apenas devolver o estádio à comunidade esportiva, mas também transformá-lo em um centro de treinamento de excelência apto a acolher competições de alto nível.

Entre as melhorias previstas está a criação de acessibilidade no local através da construção de uma plataforma metálica destinada a acomodar pessoas com deficiência. Outras adições incluem dois telões novos, mais de 11 mil assentos atualizados e módulos sanitários acessíveis. Além disso, será preservada a visibilidade da estrutura histórica durante o processo de recuperação com concreto adequado que respeita as diretrizes patrimoniais.

A pista receberá uma nova raia adicional conforme as orientações da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Federação Paulista de Atletismo (FPA), além da implementação de uma pista específica para aquecimento dos atletas. As áreas destinadas aos vestiários e estruturas auxiliares também passarão por reformas significativas.

Essa iniciativa representa uma colaboração estratégica entre a Secretaria de Esportes e a CDHU com o intuito não apenas de revitalizar um importante equipamento público, mas também de incentivar a prática esportiva no estado. A expectativa é que o Estádio Ícaro de Castro Mello retome seu papel central no fomento ao esporte após a conclusão das obras, beneficiando assim atletas e a população em geral.