Reforma de PA Eldorado qualifica atendimento na região sul de Diadema

A Prefeitura de Diadema deu um passo importante na qualificação da rede de Urgência e Emergência do município, nesta quarta-feira (29/05), com a entrega da reforma do Pronto Atendimento (PA) Eldorado, na regão Sul. Além de ampliar consultórios e salas de atendimento, o serviço com atendimento 24 horas conta agora com uma base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e farmácia para dispensação de medicamentos de segunda a segunda.

“O prédio tem que estar preparado para o mais importante, que é o atendimento lá dentro. Com o PA reestruturado, a população ganha porque mudou na quantidade e na qualidade”, afirmou o prefeito José de Filippi Júnior. “Acompanho essa obra desde que nasceu, em dezembro de 1991 (quando eu era secretário de obras) e tenho na memória a referência do que era e como ficou”, ressaltou.

O serviço possui entrada coberta e portas de vidro, totem e chamadores de senha, além de cinco consultórios, nove leitos com rede de gases medicinais na área de emergência, três salas de triagem e classificação de risco separadas para o público adulto e infantil. Acompanhe todas as melhorias no PA Eldorado em https://portal.diadema.sp.gov.br/prefeitura-de-diadema-entrega-reforma-do-pa-eldorado-na-quarta-feira-29-05/.

“Esse é um momento significativo para nossa comunidade, pois estamos celebrando não apenas uma nova estrutura física revitalizada, mas também o compromisso renovado de cuidar do bem-estar de todos que confiam em nós no momento de necessidade”, avaliou a gerente do PA, Lilian Versuri. “Foi investido não só em estrutura e equipamentos modernos, mas também em nossas equipes, treinamentos e protocolos para garantir um serviço de qualidade. Profunda gratidão a todos envolvidos nesse processo”, agradeceu.

As melhorias beneficiam aproximadamente 60 mil moradores da região Sul. Diariamente, são realizados entre 400 e 600 atendimentos (em dias de maior movimento). Desses, 80 são para observação adulto e infantil.

Foi instalada uma base descentralizada do SAMU, que otimiza o atendimento e realiza transferência para o Hospital Municipal ou outro serviço, de acordo com a necessidade de cada caso. A Guarda Civil Municipal (GCM) terá presença 24 horas no local.

Rede de Urgência

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, lembrou os desafios de reformar um serviço 24 horas, já que o atendimento não foi interrompido durante o período de obras, e sinalizou as mudanças que estão por vir. “Começamos com a reformulação da Atenção Básica – com o Programa UBS Nota 10 – que revitalizou as 20 Unidades Básicas de Saúde da cidade, o atendimento no Quarteirão da Saúde voltou a funcionar 100% e, hoje, está consolidado. Terminamos a reforma do PA Eldorado e, ainda neste ano, será entregue a UPA Centro e o CAPS Infanto Juvenil”, afirmou.

Além da reforma do PA Eldorado, na região Sul, a Prefeitura investe na implantação das Unidade de Pronto Atendimentos (UPAs) Centro e Paineiras, além da construção do novo prédio do Hospital Municipal. Saiba mais sobre o início das obras do HM em https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-inicia-oficialmente-demolicao-do-paco-para-construcao-do-novo-hospital-municipal/.

A cerimônia de entrega oficial contou ainda com a presença de secretários municipais, representantes da Câmara Municipal de Diadema e do Conselho de Saúde, profissionais do serviço, moradores da região e convidados.

Serviço:

Prontoatendimento Eldorado – 24 horas

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 288 – Eldorado.