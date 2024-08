Reforma da Passarela Central de Mauá entra reta final

A travessia entre a região da Vila Noêmia e o calçadão da rua Rio Branco já pode ser feita com mais segurança. A primeira grande reforma da Passarela Central de Mauá, em 28 anos de existência, está chegando ao fim. A obra realizada pela Prefeitura, desde março deste ano, deve ser concluída nos próximos dias, caso não haja mais chuvas e garoas, e visa proporcionar maior segurança e conforto aos pedestres que utilizam diariamente essa importante passagem.

O projeto executado ao longo desses cinco meses foi bem abrangente, pois contemplou a substituição completa do telhado, reforço nas estruturas, com troca de peças que apresentavam desgaste, revitalização de gradis, além de nova pintura e iluminação. Para melhorar a acessibilidade, as rampas receberam pisos podotáteis e corrimãos. Foi investido cerca de R$ 780 mil, entre recursos da Prefeitura e de repasses do Governo Federal. No momento são realizados arremates nas pinturas e nos telhados.

A recuperação do espaço era um compromisso que precisou ser dividido em duas etapas, porque em junho do ano passado, a secretaria de Proteção e Defesa Civil identificou sinais de desgaste em um setor de rampas nas proximidades da rua Rio Branco, e que precisou ser reforçado. O trabalho foi pensado, com todo o cuidado, para não oferecer risco aos transeuntes e nem causar impactos na avenida de grande circulação e na ferrovia.