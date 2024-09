Reforço de efetivo e tecnologia ajudam no combate à criminalidade no Vale do Paraíba

A queda dos índices criminais na região do Vale do Paraíba é resultado do reforço de efetivo, integração policial e uso da tecnologia, conforme afirmou o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. “Esse é o nosso principal plano de combate à violência”, enfatizou. Neste ano, houve queda nos principais índices criminais da região.

Nesta terça-feira (10), ele esteve na inauguração de uma nova estrutura da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lorena, município de quase 90 mil habitantes. O governo do estado investiu pouco mais de R$ 4 milhões na reforma do prédio. O espaço também abriga a Delegacia de Defesa da Mulher, o 1° Distrito Policial da cidade e o centro de triagem de detentos.

Para a delegada Adriane Gonçalves, que está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Lorena, a nova estrutura vai beneficiar os policiais que atendem na unidade e toda a população, que terá um atendimento mais acolhedor. “Nós atendemos mulheres e adolescentes em situações extremamente complicadas, então poder oferecer, além de um atendimento humanizado e rápido, mas proporcionar esse conforto é muito importante”, disse a delegada. O local também possui uma brinquedoteca para atender os filhos das vítimas que estão em atendimento na unidade.

Só a CPJ e o distrito policial do município, que agora funcionam no mesmo local 24 horas por dia, atendem mil pessoas por mês, em média. Atualmente, as unidades contam com um efetivo de 23 policiais civis e 11 viaturas.

Neste ano, na área do Deinter-1, responsável pelo comando da Polícia Civil na região do Vale do Paraíba, houve queda nos roubos (13,7%), furtos (4,5%), roubos e furtos de veículos (28,7%), roubos de carga (4,9%) e homicídios dolosos (1,1%). Os dados levam em consideração as ocorrências criminais registradas de janeiro a julho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023.

Investimentos para a Polícia Civil

Desde o início da gestão, a Secretaria da Segurança Pública investiu mais de R$ 190 milhões em obras para reformar e construir unidades da Polícia Civil. No período, foram realizadas 55 entregas à corporação.

Durante a cerimônia realizada hoje, o chefe da pasta da Segurança Pública destacou o trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar. No mês passado, uma operação conjunta na região contra uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas cumpriu mais de 40 mandados de busca, apreensão e prisão. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça após um trabalho extenso de inteligência policial que identificou os líderes da quadrilha.

Nos próximos meses, as cidades da região do Vale do Paraíba vão receber um reforço no efetivo da Polícia Civil para reduzir o déficit de agentes. Investigadores, escrivães e delegados, que se formam na Academia de Polícia pelos próximos dias — na maior nomeação da história do governo estadual —, serão deslocados para reforçar ainda mais a segurança nas cidades paulistas.

“O combate ao crime organizado e a asfixia financeira dessas quadrilhas, a valorização policial e, principalmente, a segurança da população, sempre vão continuar sendo os nossos pilares, o que nos move, o que molda as nossas estratégias”, completou o secretário Guilherme Derrite.