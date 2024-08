Reforço brasileiro se torna a compra mais cara da história do Galatasaray

O Galatasaray anunciou nesta segunda (5) a contratação do atacante Gabriel Sara. A negociação foi confirmada como a mais cara já feita pelo time turco.

O jogador estava no Norwich, da segunda divisão do Campeonato Inglês, e assinou por cinco temporadas.

Com a venda, o São Paulo receberá valor milionário. O Tricolor paulista deverá receber R$ 14,8 milhões que tem direito somando direitos econômicos e bônus.

O brasileiro já falou como jogador do Galatasaray: “Estou muito animado. Eles me contaram sobre o projeto. Vim para um clube incrivelmente grande. A empolgação dos fãs ficou evidente na minha conta do Instagram. Eu também compartilho da mesma emoção. Quero conhecê-los o mais rápido possível.”