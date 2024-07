Reflexões para mentes inquietas

Em Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas, o psicólogo clínico e doutor em Filosofia Clécio Branco dispõe do alfabeto para apresentar uma espécie de dicionário de temas do cotidiano e propor reflexões acerca da pluralidade do ser humano e da natureza que o cerca.

Com base na filosofia, literatura, sociologia e antropologia, o autor mescla as teorias de Platão, Nietzsche, Deleuze e outros pensadores antigos e modernos com populares produções cinematográficas, como a série Breaking Bad e o filme Um Dia de Fúria, para reunir o que chama de “pedacinhos de inspiração”.

O escritor oferece pequenas doses de alento ao que o filósofo e ensaísta sul-coreano Byung-Chul Han chama de “sociedade do cansaço”, em textos curtos e profundos. O conteúdo é influenciado por leituras, palestras e a experiência de 25 anos em escutas de pacientes, além de imagens da natureza.

A erva daninha imita a planta comestível, e as duas se valem de uma zona de vizinhança que as torna imperceptíveis. Ela é anômala em meio às plantas. Trata-se de uma estratégia de sobrevivência que o homem retira da natureza, não de olhar a questão sob a perspectiva moral do bem e do mal. Não se pode pensar moralmente a natureza — pensar que haja o mal ou o bem na natureza.

(Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas, p. 31)

Clécio Branco, que também possui formação em Ciências Sociais e História, convida o leitor a prestar um culto à vida, abordando sobre amor, ciúme, desejos e escolhas, e elementos como água e tempo – a fim de sobreviver em um mundo “demasiadamente tecnológico”. Para ele, é preciso repensar o excesso de produtividade e de consumo, que levam o corpo e a natureza à exaustão.

Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas propõe o aprofundamento gradual na existência por meio de palavras pinçadas, e sem a necessidade de uma ordem de leitura, de forma que o conteúdo desperte maior consciência sobre o ritmo de vida de cada um. Antes de abrir este livro, pare, respire e prepare-se para pensar o mundo como nunca o fez antes.

Ficha técnica



Livro: Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas

Autor: Clécio Branco

ISBN: 978-65-5872-736-1

Páginas: 252

Preço: R$ 69,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Clécio Ferreira Branco é formado em Psicologia Clínica e Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Filosofia e Especialista em História. Atua como psicólogo clínico e professor de filosofia e sociologia.