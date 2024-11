Referência FC estreia na Copinha 2025 e será clube sede

O Referência FC, fundado em 2018 e constituído Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em 2023, vai participar pela primeira vez da prestigiada e concorrida Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que chega a sua da 55ª edição agora em 2025.

Este novo feito histórico do Referência – que tem a águia como símbolo e vem colecionando bons resultados em todas as oito categorias em que atua – foi possível graças à consolidação de uma antiga parceria com a Prefeitura de Embu das Artes. Vocacionado à cultura, ao artesanato e ao turismo, o município adotou o time laranja para ser seu representante máximo na competição que já revelou estrelas como Endrick, Falcão, Raí, Djalminha entre dezenas de outros.

Além de competir, o clube, juntamente com a prefeitura local, será responsável por ser o anfitrião dos demais times do seu grupo. “A logística e toda a estrutura estão sendo cuidadosamente planejada pela gestão atual de Embu das Artes, num trabalho magnífico para garantir uma experiência prazerosa e sobretudo segura para os torcedores e a toda a população da cidade”, diz Walter Jr., CEO do Referência F. C. “Todo este cuidado da prefeitura também expressa o nosso compromisso com a recepção de três equipes visitantes, que ficarão hospedadas em um hotel fazenda próximo ao estádio da cidade. O alojamento conjunto visa criar um ambiente de integração e oferecer condições ideais para os participantes”, acrescenta Walter. Ele faz questão de assinalar que o propósito do Referência F.C. é equilibrar esporte de alto rendimento, “extremamente competitivo e moderno, com formação integral e educação cidadã dos atletas”.

“Este é um momento histórico para nós. Construímos o clube com o propósito de formar e desenvolver atletas, e participar da Copinha é a realização de um grande sonho. Ser também sede do evento, em parceria com Embu das Artes, nos motiva ainda mais a oferecer uma competição bem estruturada e acolher as equipes da melhor maneira possível. Nosso objetivo é competir e avançar ao máximo dentro e fora de campo”, finaliza Walter Jr.