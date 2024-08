Referência da arte de rua, Zé Lixomania expõe em Santo André

A grafia e estilo únicos do artista e escritor de rua Zé Lixomania, criador do formato de letra que marcou as pixações nos finais dos anos 80, marcam a exposição “Lixomania: De Santo André para o Mundo”, que pode ser conferida no Salão de Exposições do Paço Municipal até 13 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O primeiro dia da mostra será neste sábado (3), onde o público poderá conferir as obras das 13h às 19h.

A exposição, que faz parte da programação do Mês do Hip Hop em Santo André, é composta por obras que fundem a história do artista andreense, suas ideias e vivências, com a memória da cidade. Zé Lixomania, que no início de sua jornada era chamado de Zé Utinga, se utiliza de objetos como placas de trânsito, latas e peças encontrados na cidade para dar um novo significado ao que para muitos é lixo e expressar um lado do cotidiano muitas vezes esquecido, dos objetos descartáveis e obsoletos, denunciando uma sociedade de consumo.

Santo André é o berço e ponto de partida para a trajetória do artista, iniciada nos anos 80, durante o fim da ditadura e quando a cidade apresentava uma realidade marcada por uma maior industrialização e um ambiente suburbano. A cena musical do punk rock, que embalava parte da juventude, refletia uma visão crítica da sociedade, contestadora e com um forte desejo de apropriação da cidade, em contraste com a imagem vendida pela TV.

Nesse contexto, a pixação paulista ganhou força, influenciada por toda uma realidade social, política e cultural. Foi nesse cenário que “Zé Utinga” iniciou sua carreira, deixando seu nome pela cidade. À medida que ganhava território, ele explorava cada canto, conhecendo novos bairros, ruas, cidades e, posteriormente, outros estados e países. Sua grafia e estilo se tornaram uma marca registrada, frequentemente vista na paisagem urbana, tornando-se um elemento visual quase obrigatório e fazendo dele uma lenda urbana e artista respeitado nas ruas do Brasil e do mundo.

Mês do Hip Hop – Thaíde, Arnaldo Tifu, Ieda Hlls, Rappin’ Hood, Nelson Triunfo e DJ B8 são apenas alguns dos nomes do movimento hip hop brasileiro que participarão das atividades do Mês do Hip Hop em Santo André. A programação é composta por encontros, shows, oficinas, mostras, mapeamento cultural, imersões e vivências, a fim de promover o acesso e a difusão da cultura de rua que completou no ano passado meio século de existência e de resistência cultural, causando impacto social e cultural na vida de crianças, jovens e adultos.

O Mês do Hip Hop é uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Santo André e o projeto Hip Hop Pulsa, que é promovido pelo Coletivo Riso e financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. A entrada é gratuita.

Serviço:

Lixomania: de Santo André para o Mundo

Data: Abertura em 3/8 (sábado), das 13h às 19h | Visitação de 5/8 a 13/9, de segunda a sexta, das 10h às 17h

Local: Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André

Endereço: Praça IV Centenário – Centro

Faixa etária: Livre