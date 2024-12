Reestruturado, Polo Cosmético fez 20 anos alavancando indústrias de Diadema

Em 2021, Diadema celebrou o relançamento do seu Polo de Cosméticos, um Arranjo Produtivo Local (APL) que reúne empresas e empreendimentos de Diadema e região, em torno da área de cosméticos e beleza em geral. Foram mais de 10 anos parados, seguidos pela pandemia, com muitas empresas sofrendo perdas e até deixando a cidade, mas muitas permaneceram, outras mais chegaram e o Polo fez uma grandiosa retomada nesses últimos 4 anos.

O APL de Cosméticos de Diadema foi idealizado em 2002 para ampliar a competitividade das empresas de cosméticos, e promover melhores condições de trabalho e desenvolvimento a empresas da região. Instituído oficialmente por Lei Municipal, é hoje o maior polo cosmético do Brasil. “O apoio ao desenvolvimento industrial gerou empregos e arrecadação, além de políticas sociais eficientes, ajudando o município a superar a imagem de cidade da violência para ser reconhecida como a “Cidade da Beleza,” explicou a vice-prefeita Patty Ferreira, que chegou a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), responsável pelo Polo junto com o CIESP. “Esse arranjo foi fundamental para resgatar a imagem da cidade e a autoestima dos moradores, além de gerar novos empregos e um modelo de associativismo que permitiu orientar outras ações locais.”

Diadema é uma cidade bastante industrial e a indústria é quem mais gera empregos na cidade todos os meses. E o setor de cosméticos está entre os que mais empregam. “Quando o idealizamos, tínhamos as indústrias, mas não tinha Unifesp, não tinha Fatec, a Florestan era muito pequena ainda…”, confirmou o prefeito José de Filippi Jr. “A Fatec e seu curso de Tecnólogo em Cosméticos veio pra cá por causa do Polo. É o mundo do Trabalho aliado ao mundo da Educação. Um alimentando o outro. E isso se reflete na sociedade: você vai em qualquer núcleo habitacional da cidade e tem quase mais salão de beleza do que boteco. Isso é geração de renda.”

Nas comemorações dos 20 anos do Polo, uma parceria com o DIEESE trouxe informações sobre as desigualdades de gênero no mercado de trabalho formal de Diadema e a própria estrutura econômica do município, oferecendo esses dados às empresas que desejassem consultá-los. Além disso, foi criado um GT de Regulatórios, em parceria com FATEC e Vigilância em Saúde, que construiu uma cartilha voltada para engenheiros e arquitetos, com material informativo sobre o passo a passo para elaboração do Laudo de Técnico de Avaliação e que serve de referência para profissionais que já atuam ou querem prestar serviço na área, e um Curso de Regulatórios, com encontros mensais dos quais participaram mais de 400 pessoas.

“Esse esforço coletivo criou um Projeto de lei que simplifica a renovação de licenças de funcionamento da Vigilância Sanitária por meio da renovação automática da licença, mediante a apresentação de uma autoavaliação da própria empresa, a ser fiscalizada posteriormente pela Vigilância e com validade de 2 anos,” contou Lúcia Bueno, diretora do Polo Cosmético desde 2021.

Também foi lançado o projeto “Produtos Químicos Inovadores de Base Biológica ou Mediante Reciclagem para uma Indústria Automotiva Verde”, que tem o apoio financeiro do FINEP, do CNPq e da FAPESP, e tem como objetivo a criação de um centro interdisciplinar, interinstitucional, nacional, de referência internacional, para o desenvolvimento de inovações tecnológicas verdes.

DIADEMA NA VITRINE

Toda essa sinergia, esteve bem visível nas maiores feiras de Beleza da América Latina, como a Hair Brasil e a FCE Cosmetique, onde a cidade de Diadema foi a única cidade do país a ter um estande próprio por dois anos seguidos, erguido com recursos da prefeitura, para divulgar empresas e serviços do município a centenas de milhares de pessoas.

Com as participações em feiras, o Polo Cosmético de Diadema e Região voltou a ter protagonismo com a participação das indústrias de cosméticos e a cadeia produtiva, além de entidades e universidades e visitas de diversas cidades para conhecer o modelo implantado. Protagonismo refletido na educação, com a implantação do programa Simplifica Futuro, que leva jovens da cidade para conhecer faculdades e empresas da região, e na articulação para vinda de empresas para o município, que contribuiu para a instalação de 26 novas empresas, sendo 14 da cadeia do setor de Cosmético.

“Podemos dizer que o Polo vem cumprindo seu objetivo, de estimular as indústrias de Diadema e oferecer todo o apoio e orientação para que cresçam, gerem mais empregos para a população e mais riqueza para o município,” resume a diretora Lúcia. “Todas as nossas iniciativas são nesse sentido.”