Reels, do Instagram, pode ganhar aplicativo próprio inspirado no TikTok

Recentemente, surgiram rumores que podem sinalizar uma nova estratégia da Meta em sua disputa contra o TikTok. Segundo informações veiculadas pelo site The Information, Adam Mosseri, líder do Instagram, está considerando o lançamento de um aplicativo dedicado ao Reels, a plataforma de vídeos curtos da rede social.

Esse movimento parece ser uma resposta direta às incertezas sobre o futuro do TikTok nos Estados Unidos, que já enfrentou desafios regulatórios significativos. O projeto, que faz parte da iniciativa maior chamada Project Ray, busca solidificar o Instagram como o principal concorrente do aplicativo chinês.

O objetivo do Project Ray é aprimorar a forma como conteúdos recomendados são distribuídos dentro do Instagram, além de aumentar o engajamento dos usuários com os Reels. Essa abordagem pode ser vista como uma tentativa da Meta de capitalizar sobre a instabilidade do TikTok no mercado americano.

Vale lembrar que a relação entre o TikTok e o governo dos EUA não é nova. Desde o primeiro dia de seu mandato, Donald Trump havia ampliado o prazo para que a Bytedance, empresa-mãe do TikTok, vendesse o aplicativo para uma companhia americana. Durante o período em que o app esteve suspenso nos Estados Unidos, o Instagram lançou a ferramenta Edits, uma funcionalidade inspirada no CapCut — aplicativo de edição desenvolvido pela Bytedance — embora essa novidade ainda não esteja disponível para todos os usuários.

Com essas movimentações, a Meta parece determinada a explorar novas oportunidades enquanto navega pelas incertezas do mercado de aplicativos de vídeos curtos.