Redução de tarifas de pedágio em São Paulo atinge até 35,5%

Recentemente, as tarifas de pedágio nos lotes Sorocabana e Nova Raposo, localizados em São Paulo, foram significativamente reduzidas, com diminuições que chegam até 35,5%. Essa alteração foi aprovada pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e divulgada na edição do Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 24.

A nova estrutura tarifária resulta em uma diminuição entre 23,8% e 25,4% para as cabines automáticas no lote Sorocabana e entre 19,8% e 21,4% nas cabines manuais. No lote Nova Raposo, os descontos variam de 24,3% a 35,5% nas cabines automáticas e de 20,3% a 32,2% nas manuais.

A Ecorodovias, empresa que recentemente assumiu a concessão de 92 quilômetros da rodovia Nova Raposo — incluindo trechos das rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco (SP-280) — ampliou sua presença no setor rodoviário brasileiro. A revisão das tarifas é esperada para entrar em vigor no próximo domingo, dia 30.

Embora as tarifas tenham sido reduzidas, a implementação de novos pedágios ao longo das concessões está prevista. O novo modelo de cobrança será baseado na distância percorrida pelos motoristas (free flow), permitindo que os usuários paguem proporcionalmente ao trecho utilizado. Assim, mesmo com a instalação de novos pórticos, o valor total pago pelos motoristas será inferior ao que é praticado atualmente.

Detalhamento das Novas Tarifas

Ponto em Itu (km 72,8): redução de R$ 15,80 para R$ 11,97 nas automáticas (-24,2%) e R$ 12,60 para R$ 10,10 nas manuais (-20,2%). Ponto em São Roque (km 47,5): queda de R$ 12,60 para R$ 9,59 nas automáticas (-23,8%) e R$ 10,10 para R$ 9,59 nas manuais (-19,8%).

Ponto em Sorocaba (km 13,3): nova tarifa de R$ 9,00 reduzida para R$ 6,74 nas automáticas (-21,1%) e R$ 7,10 nas manuais (-21,1%). Rodovia Raposo Tavares (SP-270) Ponto em Alumínio (km 79,1): queda de R$ 12,60 para R$ 9,40 nas automáticas (-25,4%) e R$ 9,90 para R$ 7,80 nas manuais (-21,4%).

Rodovia Castello Branco (SP-280) Ponto em Osasco (km 18,9): tarifa passa de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas automáticas (-35.5%) e R$ 4.00 nas manuais (-32.2%).

Ponto em Itapevi (km 33.4): queda de R$ 11.80 para R$ 8.93 nas automáticas (-24.3%) e R$ 9.40 nas manuais (-20.3%).

Com essas mudanças significativas nos valores das tarifas de pedágio e a adoção do modelo free flow na cobrança dos trechos percorridos por veículos particulares e comerciais no estado paulista espera-se uma maior fluidez no tráfego e um impacto positivo na economia local.