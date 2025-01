Redução de roubos e furtos na Baixada Santista durante as festas de fim de ano

O planejamento operacional das forças de segurança na Baixada Santista, litoral de São Paulo, resultou em uma significativa diminuição de 35% nos casos de roubos e furtos durante o período das festas de fim de ano. Essa redução é notável em comparação com os dados do ano anterior.

Entre os dias 21 de dezembro e 3 de janeiro, foram registrados 1.043 boletins de ocorrência relacionados a esses crimes, enquanto no mesmo intervalo do ano passado o número foi de 1.622, conforme informações da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na semana que precedeu o Natal, especificamente entre 21 e 27 de dezembro, a Baixada Santista reportou 146 casos de roubo, uma queda de 19% em relação aos 181 registros do ano anterior. Os furtos também apresentaram uma redução, caindo de 445 para 364 ocorrências, representando uma diminuição de 18%.

No período que abrange o Réveillon, entre 28 de dezembro e 3 de janeiro, a redução nos roubos foi ainda mais acentuada. Foram contabilizados apenas 168 casos, o que equivale a uma queda impressionante de 55% em comparação aos 372 incidentes do ano passado. No que diz respeito aos furtos, o número também caiu significativamente, passando de 624 para 365, uma redução de 42%.

A implementação dessas medidas reflete o compromisso da administração estadual em garantir a segurança dos cidadãos que optam por passar as festas nas cidades litorâneas. Para reforçar a segurança, cerca de 2.300 policiais foram destacados para intensificar o patrulhamento na região até o dia 7 de fevereiro.

O coronel Rogério Nery, comandante do Comando de Policiamento do Interior 6, atribui a redução dos índices criminais ao planejamento estratégico adotado pelas diversas áreas envolvidas. “Os comandantes revisaram as ocorrências registradas em 2023 e buscaram aprimorar as operações para o novo ciclo. Essa redistribuição do efetivo policial proporcionou um aumento na sensação de segurança da população”, afirmou Nery.

Além disso, ao longo do ano, houve um aumento no número de unidades policiais e a prisão de líderes importantes de facções criminosas atuantes na região, contribuindo assim para a diminuição da criminalidade nos municípios da Baixada Santista.

A região é composta por Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

A atuação da Polícia Civil foi crucial nesse contexto. As delegacias especializadas realizaram um trabalho antecipado focado na identificação das lideranças criminosas e na repressão às quadrilhas dedicadas a furtos e roubos. “Executamos um trabalho minucioso em inteligência policial e investigação visando desmantelar essas organizações”, comentou Edy Wilian Tedros, delegado e coordenador da Unidade de Inteligência Policial do Deinter 6.

Esse esforço conjunto das forças policiais impediu a ocorrência de mais de 500 crimes durante o Natal e o Ano Novo deste ano. A vigilância também foi ampliada em áreas consideradas críticas através do uso intensivo de câmeras de segurança, principalmente nas regiões turísticas com maior concentração de pessoas.