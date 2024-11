Redução de Oxigênio Mata Milhares de Peixes no Rio Amazonas e Ameaça 500 Famílias

A recente mortandade de peixes na várzea do rio Amazonas, no Pará, revelou-se uma tragédia ambiental de proporções inéditas. Conforme laudo técnico da Semas (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade) do Pará, a principal causa foi a drástica redução dos níveis de oxigênio na água, consequência de fatores como temperatura elevada, diminuição do volume hídrico e alta turbidez. O evento, intensificado pela seca prolongada na região, afetou diretamente sete comunidades, impactando a vida de aproximadamente 500 famílias.

A inspeção realizada pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Raul Protázio, e técnicos da secretaria em Santarém evidenciou as condições críticas enfrentadas no igarapé do Costa. Animais aquáticos como jacarés, tartarugas e arraias também foram vítimas, e o cenário caótico era perceptível pelo cheiro fétido e pela presença massiva de moscas sobre os corpos dos animais mortos. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou medidas emergenciais para enfrentar a situação, incluindo o uso de um navio de pesquisa do ICMBio para coleta de dados biológicos.

O laudo destacou que os níveis de oxigênio dissolvido no canal de Aramanaí estavam em 0,15 mg/l, enquanto o ideal é acima de 5 mg/l. Essa condição hipóxica resultou em competição por oxigênio entre os organismos aquáticos, levando à morte dos mais frágeis até os mais resistentes, como o pirarucu.

A situação crítica demanda ações urgentes para prevenir novos desastres. A intervenção governamental é essencial não apenas para mitigar os efeitos imediatos da mortandade, mas também para desenvolver estratégias sustentáveis que assegurem a saúde dos ecossistemas aquáticos na Amazônia. Este evento serve como alerta sobre os impactos das mudanças climáticas e da degradação ambiental na região.