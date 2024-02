Rede UniCEU tem 4.680 vagas para cursos universitários gratuitos

Nesta terça-feira (6) abre as inscrições para o Vestibular anual 2024 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Na cidade de São Paulo, são 4.680 vagas nos 52 polos presenciais nos Centros Educacionais Unificados, por meio da Rede UniCEU. Há vagas disponíveis para cursos nos eixos da Licenciatura, Computação e Negócios e Produção. Os interessados têm até o dia 8 de abril para efetuar inscrição.

Os nove cursos são gratuitos e oferecidos na modalidade semi-presencial. Para ingressar no processo seletivo o candidato deve escolher um entre os três eixos básicos. Após o primeiro ano de curso, o estudante indica uma entre as três habilitações do seu eixo:

Eixo de Licenciatura | 1544 vagas – Letras, Matemática e Pedagogia

Eixo de Computação | 1544 vagas – Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação

Eixo de Negócios e Produção | 1544 vagas – Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Inscrições

As inscrições serão efetuadas no período das 15 horas do dia 6 de fevereiro até as 23h59 do dia 8 de abril (horário de Brasília) exclusivamente pelo site vestibular.univesp.br.

Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2021, 2022 e 2023, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

A prova (objetiva e redação) Aplicação da prova objetiva e redação está prevista para o dia 26/05/2024 às 13h com abertura dos portões a partir das 12h. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2024.

Polos na cidade

Fazem parte da rede de polos da Univesp em São Paulo 52 CEUs. São eles: Água Azul, Alto Alegre, Alvarenga, Aricanduva, Azul Da Cor Do Mar, Butantã, Caminho Do Mar, Campo Limpo, Cantos do Amanhecer, Capão Redondo, Carrão, Casa Blanca, Cidade Dutra, Feitiço da Vila, Formosa, Freguesia do Ó, Guarapiranga, Heliópolis, Inácio Monteiro, Jaçanã, Jaguaré, Jambeiro, Jardim Paulistano, Lajeado, Meninos, Navegantes, Paraisópolis, Parelheiros, Parque Anhanguera, Parque Bristol, Parque Do Carmo, Parque Novo Mundo, Parque São Carlos, Parque Veredas, Paz, Pera Marmelo, Perus, Pinheirinho, Quinta do Sol, Rosa da China, São Mateus, São Pedro, São Rafael, Sapopemba, Tiquatira, Três Lagos, Uirapuru, Vila Atlantica, Vila Curuçá, Vila Do Sol e Vila Rubi.

Confira o endereço dos polos.

Acesse a portaria completa do Vestibular 2024: vestibular.univesp.br

Acesse o edital e outras informações sobre os cursos.

Fique atento ao cronograma:

Inscrição para o Processo Seletivo Vestibular 2024 – das 15h do dia 06/02 até as 21h do dia 08/04/2024

Inscrição para isenção e redução de taxa de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular 2024 – das 15h do dia 06/02 até as 21h do dia 16/02/2024

Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa de inscrição – 05/03/2024 a partir das 15h

Recursos referente ao indeferimento do pedido de isenção e redução da taxa de inscrição – 06 e 07/03/2024

Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição – 20/03/2024 a partir das 15h

Divulgação do resultado da análise dos pedidos de atendimento diferenciado e utilização de nome social – 22/04/2024 a partir das 15h

Recursos referente ao indeferimento do pedido de atendimento diferenciado e utilização de nome social – 23 e 24/04/2024

Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de atendimento diferenciado e utilização de nome social – 26/04/2024 a partir das 15h

Publicação oficial dos locais de prova e convocação para a prova – 21/05/2024 a partir das 15h

Aplicação da prova objetiva e redação – 26/05/2024 às 13h com abertura dos portões a partir das 12h

Divulgação do gabarito oficial – 27/05/2024 a partir das 15h

Recursos referente ao gabarito oficial – 27/05 a partir das 15h até 29/05/2024 Divulgação da análise dos recursos contra o gabarito oficial 06/06/2024 a partir das 15h

Publicação do resultado oficial e da 1ª chamada – 25/06/2024 a partir das 15h