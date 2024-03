Rede UniCEU está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação

Estão abertas as inscrições para cursos de pós-graduação oferecidos pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) em parceria com a Rede UniCEU. Os cursos são: Especialização em Gestão Pública Municipal, Educação Especial com Ênfase no Atendimento Educacional Especializado – AEE, Educação Especial com ênfase no Transtorno do Espectro Autista – TEA, Educação 5.0: Metodologias Ativas e Ensino Híbrido e Educação Especial com Ênfase em Altas Habilidades ou Superdotação.

Os interessados podem realizar a inscrição online até o dia 18 de abril. São mais de 2 mil vagas disponíveis. Os cursos serão oferecidos na modalidade à distância, sem previsão de encontros presenciais ao longo da pós-graduação.

As especializações de AEE, TEA, Educação 5.0: Metodologias Ativas e Ensino Híbrido e Educação Especial com Ênfase em Altas Habilidades ou Superdotação, são destinadas a professores e profissionais da rede municipal, e o de Especialização em Gestão Pública Municipal, para a gestão e assessoramento na Administração Pública direta, indireta ou fundacional.

Inscreva-se aqui.

Acesse aqui o edital.

Inscreva-se aqui no curso de Gestão Pública.

Acesse aqui o edital.

Confira, abaixo, quais são os polos de cada curso e quantas vagas cada um oferece:

Educação Especial com Ênfase no Atendimento Educacional Especializado – AEE

UniCEU EMEF Gilberto Dupas – 40 vagas

UniCEU PARQUE VEREDAS – 40 vagas

UniCEU ARICANDUVA – 40 vagas

UniCEU BUTANTÃ – 40 vagas

UniCEU CAMPO LIMPO – 40 vagas

UniCEU CAPÃO REDONDO – 40 vagas

UniCEU FORMOSA – 40 vagas

UniCEU JAÇANÃ – 40 vagas

UniCEU JAMBEIRO – 40 vagas

UniCEU MENINOS – 40 vagas

UniCEU PARAISÓPOLIS – 40 vagas

UniCEU PARQUE BRISTOL – 40 vagas

UniCEU PARQUE SÃO CARLOS – 40 vagas

UniCEU PÊRA MARMELO – 40 vagas

UniCEU PERUS – 40 vagas

UniCEU TIQUATIRA – 40 vagas

UniCEU CURUÇÁ – 40 vagas

UniCEU CIDADE DUTRA – 40 vagas

UniCEU AZUL DA COR DO MAR – 40 vagas

Educação Especial com ênfase no Transtorno do Espectro Autista – TEA

UniCEU EMEF Gilberto Dupas – 40 vagas

UniCEU PARQUE VEREDAS – 40 vagas

UniCEU ARICANDUVA – 40 vagas

UniCEU BUTANTÃ – 40 vagas

UniCEU CAMPO LIMPO – 40 vagas

UniCEU CAPÃO REDONDO – 40 vagas

UniCEU FORMOSA – 40 vagas

UniCEU JAÇANÃ – 40 vagas

UniCEU JAMBEIRO – 40 vagas

UniCEU MENINOS – 40 vagas

UniCEU PARAISÓPOLIS – 40 vagas

UniCEU PARQUE BRISTOL – 40 vagas

UniCEU PARQUE SÃO CARLOS – 40 vagas

UniCEU PÊRA MARMELO – 40 vagas

UniCEU PERUS – 40 vagas

UniCEU TIQUATIRA – 40 vagas

UniCEU CURUÇÁ – 40 vagas

UniCEU CIDADE DUTRA – 40 vagas

UniCEU AZUL DA COR DO MAR – 40 vagas

Educação 5.0: Metodologias Ativas e Ensino Híbrido

UniCEU EMEF Gilberto Dupas – 40 vagas

UniCEU PARQUE VEREDAS – 40 vagas

UniCEU ARICANDUVA – 40 vagas

UniCEU BUTANTÃ – 40 vagas

UniCEU CAMPO LIMPO – 40 vagas

UniCEU CAPÃO REDONDO – 40 vagas

UniCEU FORMOSA – 40 vagas

UniCEU JAÇANÃ – 40 vagas

UniCEU JAMBEIRO – 40 vagas

UniCEU MENINOS – 40 vagas

UniCEU PARAISÓPOLIS – 40 vagas

UniCEU PARQUE BRISTOL – 40 vagas

UniCEU PARQUE SÃO CARLOS – 40 vagas

UniCEU PÊRA MARMELO – 40 vagas

UniCEU PERUS – 40 vagas

UniCEU TIQUATIRA – 40 vagas

UniCEU CURUÇÁ – 40 vagas

UniCEU CIDADE DUTRA – 40 vagas

UniCEU AZUL DA COR DO MAR – 40 vagas

Educação Especial com Ênfase em Altas Habilidades ou Superdotação

UniCEU ÁGUA AZUL – 40 vagas

UniCEU NAVEGANTES – 40 vagas

Especialização em Gestão Pública Municipal

UniCEU ÁGUA AZUL – 40 vagas

UniCEU NAVEGANTES – 40 vagas