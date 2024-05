Rede Teia da Prefeitura de SP oferece atividades gratuitas voltadas para o empreendedorismo

O Teia, rede de coworking da Prefeitura de São Paulo, está promovendo uma série de atividades gratuitas para empreendedores e profissionais interessados no aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos para o final do mês de maio. Com diversos cursos, palestras, oficinas e encontros de networking, os Teias visam proporcionar um ambiente para o crescimento e desenvolvimento dos negócios locais. Os interessados devem se inscrições pelo sistema da Ade Sampa.

Neste mês, empreendedores de todas as áreas tiveram a oportunidade de participar de eventos que abrangem desde temas específicos até os mais gerais para o sucesso na área. Nas unidades, que oferecem estrutura gratuita, os participantes têm acesso a técnicos especializados da Ade Sampa, agência São Paulo de Desenvolvimento para auxiliar nas necessidades dos empreendedores.

Para os últimos dias do mês, diferentes unidades do Teia pela cidade contam com atividades voltadas para o empreendedorismo dos munícipes. São elas: o Curso “A arte da Trança no Empreendedorismo”, no Teia Perus, no dia 29 de maio e outras duas atividades que ocorrem também no mesmo dia, sendo elas, a Palestra “Google meu negócio: Coloque sua empresa no Mapa com Inteligência Artificial”, no Teia Interlagos, e a Oficina “Informática para todos” no Teia Centro.

Sobre o Teia

A Rede de Coworking Teia é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho que visa fornecer espaços colaborativos e oportunidades de capacitação para empreendedores locais, fomentando o crescimento econômico e a inovação na cidade de São Paulo. Com uma programação diversificada e acessível, o Teia reafirma seu compromisso em apoiar e fortalecer a comunidade empreendedora, oferecendo recursos e suporte para o sucesso dos negócios na cidade.

Para garantir a participação nas atividades, os interessados devem ficar atentos às datas de inscrição, que variam de acordo com a programação de cada unidade. As inscrições devem ser realizadas dentro do prazo estabelecido para cada atividade.

Serviço

Atividades da rede Teia em maio

Inscrições pelo sistema da Ade Sampa

Curso “A arte da Trança no Empreendedorismo”

Data: 29 de maio

Horário: 14h às 16h30

Local: Teia Perus

Inscrições: até 28 de maio

Palestra “Google meu negócio: Coloque sua empresa no Mapa com Inteligência Artificial”

Data: 29 de maio

Horário: 14h às 16h30

Local: Teia Interlagos

Inscrições: até 28 de maio

Oficina “Informática para todos”

Data: 29 de maio

Horário: 10h às 13h

Local: Teia Centro

Inscrições: Acesso livre