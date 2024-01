Rede municipal de São Caetano está pronta para a volta às aulas

A rede municipal de São Caetano do Sul já está pronta para o início do ano letivo, na próxima segunda-feira (5/2), para o Ensino Fundamental e Médio, e na terça-feira (6/2), para a Educação Infantil. Nesta segunda (29/1), cerca de 280 gestores das escolas municipais reuniram-se com a secretária de Educação, Minéa Fratelli, para uma reunião de organização escolar.

O prefeito José Auricchio Júnior fez questão de comparecer ao encontro para dar as boas-vindas aos docentes e desejar um ano letivo de grandes realizações. “Neste ano vamos vivenciar uma das maiores conquistas da Educação de São Caetano, com a implementação do período integral em todas as escolas do Ensino Fundamental. A ampliação do tempo de permanência dos estudantes no ambiente escolar irá aumentar ainda mais a qualidade do ensino de nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo.

Na ocasião, os educadores tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra sobre Convivência Ética e Acolhimento na Escola, ministrada pelo professor Raul Alves de Souza, especialista em Relações Interpessoais na Escola e que realiza pesquisas sobre os fenômenos bullying, cyberbullying, agressões virtuais e o comportamento de adolescentes nas redes sociais.

Em seguida, os participantes da reunião começaram a tratar de aspectos administrativos e pedagógicos do ano letivo. Na segunda-feira (5/2) haverá uma Reunião de Pais das crianças matriculadas na Educação Infantil.

ESCOLA INTEGRAL

O aumento da carga horária é a grande novidade do ensino municipal neste ano. O tempo de permanência na escola passa de 25 para 35 horas semanais, a partir de dois modelos possíveis: 7 horas diárias (das 7h às 14h) ou 35h divididas na semana da seguinte forma: um dia todo na escola (por exemplo, das 8h20 às 18h20) e os demais no horário convencional. As escolas tiveram autonomia para decidir o melhor modelo para a sua comunidade.

No período integral os alunos terão a oportunidade de desenvolver diferentes atividades complementares ao currículo regular. Graças à parceria da Seeduc (Secretaria de Educação) com a Secretaria de Esportes e Secretaria de Cultura, poderão participar de oficinas esportivas e culturais no contraturno das aulas. Poderão ser oferecidas, por exemplo, oficinas de música, dança, fotografia, esportes coletivos, tênis de mesa, xadrez, tecnologia, conversação de inglês, desafios matemáticos e laboratório de ciências, entre outras opções. Os alunos deverão consultar na sua escola quais oficinas estão disponíveis.

Além disso, todas as escolas integrais de Fundamental I de São Caetano terão mais três matérias na matriz curricular— Educação Empreendedora, Convivência Ética e Linguagens Artísticas – ministradas pelos próprios professores da rede.