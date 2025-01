Rede D’Or realiza procedimento inédito de correção de válvula cardíaca

A Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do Brasil, é pioneira no país ao realizar o primeiro procedimento em hospital privado com o dispositivo TriClip G4. A intervenção aconteceu no Hospital Brasil, localizado em Santo André, no ABC Paulista, no dia 20 de dezembro em um paciente de 70 anos que sofria de insuficiência tricúspide grave.

“Esse é um marco importante para o avanço da cardiologia no país. O TriClip G4 é uma tecnologia inovadora que oferece uma alternativa menos invasiva e segura para pacientes que apresentam alto risco cirúrgico”, afirma Marden Tebet, coordenador do serviço de cardiologia intervencionista do Hospital Brasil. O paciente apresentou uma excelente evolução e recebeu alta dois dias após o procedimento.

O TriClip G4 é um dispositivo de reparo percutâneo, ou seja, minimamente invasivo, utilizado para tratar a insuficiência tricúspide. Essa condição ocorre quando a válvula tricúspide — responsável por controlar o fluxo de sangue entre o átrio direito e o ventrículo direito — não fecha adequadamente, permitindo o retorno do sangue ao átrio. Pacientes com essa doença podem apresentar sintomas debilitantes, como fadiga extrema e inchaço nas pernas e abdômen, que comprometem significativamente a qualidade de vida.

De acordo com o Tebet, o procedimento dura cerca de duas horas e é realizado com a inserção de um cateter através de uma pequena incisão na perna. Guiado por imagens em tempo real, o dispositivo é posicionado para corrigir o fechamento inadequado da válvula tricúspide, sem a necessidade de uma cirurgia de peito aberto. “Essa tecnologia permite uma recuperação mais rápida. Em média, o paciente pode retornar para casa no dia seguinte ao procedimento”, explica.

O ineditismo também está na aprovação recente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que autorizou o uso do TriClip G4 há apenas dois meses. O Brasil agora se junta aos Estados Unidos, Canadá e Europa como regiões que oferecem essa opção de tratamento. “A Rede D’Or tem investido continuamente em tecnologia e capacitação, permitindo que procedimentos de alta complexidade como esse sejam realizados com segurança e eficácia”, destaca o especialista do Hospital Brasil.

O procedimento foi realizado por uma equipe multidisciplinar altamente especializada, composta por cardiologistas intervencionistas, radiologistas, ecocardiografistas, anestesistas e profissionais de enfermagem. Além disso, o hospital conta com infraestrutura de ponta, incluindo equipamentos avançados e uma unidade de terapia intensiva dedicada às doenças cardiológicas.

Para o médico, a novidade representa um grande avanço no tratamento de pacientes com insuficiência tricúspide grave, especialmente aqueles que não têm condições de passar por uma cirurgia tradicional. “Estamos abrindo novas possibilidades de tratamento para pacientes que antes não tinham opções viáveis. Isso reflete o compromisso da Rede D’Or em liderar os avanços na medicina”, conclui.

A expectativa é que em breve o dispositivo esteja disponível em outras unidades da Rede D’Or, ampliando o acesso a essa solução inovadora e contribuindo para melhorar a qualidade de vida de mais pacientes em todo o país.