Rede D’Or adota tecnologia pioneira em hospitais paulistas para diagnóstico de doenças hepáticas

A Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do Brasil, trouxe a São Paulo uma tecnologia pioneira em hospitais paulistas para diagnóstico de doenças do fígado.

O método de elastografia esplênica com o FibroScan 630 Expert, equipamento mais avançado disponível no mercado, foi adotado no Hospital São Luiz Itaim, na zona sul da capital paulista.

A tecnologia se destaca por usar uma combinação de vibrações de baixa frequência e ultrassom para avaliar o grau de rigidez, quantidade de gordura e a elasticidade do fígado. O aparelho é equipado ainda com uma tecnologia de localização ultrassonográfica, que aumenta a precisão dos exames, especialmente em pacientes com anatomias complexas ou obesidade, trazendo diagnósticos mais rápidos e assertivos, com um método menos invasivo.

“As ondas emitidas pelo aparelho percorrem o órgão e geram resultados numéricos precisos e altamente confiáveis, de forma imediata, indicando, por exemplo, a dureza do fígado. Quanto maior a rigidez, mais avançado é o grau de fibrose, ou seja do acúmulo de tecido de cicatrização, que em quadros avançados resulta na perda de funcionalidade do órgão”, explica Marcio Almeida, médico Head de Hepatologia da Rede D’Or São Paulo.

Outro diferencial é que o exame avalia também o baço, ampliando a gama de dados disponível para o médico no momento da avaliação do caso e tomada de decisão. Trata-se do método mais validado na literatura médica, sendo citado em todos os guidelines nacionais e internacionais no tratamento de pacientes com doença hepática.

O exame é rápido, indolor e não invasivo, uma vez que não é necessário perfurar o órgão ou realizar incisões cirúrgicas, “o que traz mais conforto e segurança ao paciente, além de permitir uma realização mais frequente do exame em casos que necessitam de maior monitorização”, complementa Bianca Della Guardia, médica Head de Hepatologia da Rede D’Or São Paulo.

A elastografia com o FibroScan 630 Expert pode ser utilizada tanto para diagnóstico, quanto para acompanhamento de doenças hepáticas. Ela é especialmente útil em condições como hepatites virais, esteatose hepática (gordura no fígado), cirrose hepática por álcool, vírus ou outras causas, doenças autoimunes do fígado, dentre outras, doenças que em geral não apresentam sintomas até fases avançadas e afetam milhões de pessoas no mundo.

“O exame permite ainda identificar precocemente pacientes com maior risco de desenvolver complicações graves, como o câncer de fígado, um dos mais fatais no mundo, permitindo a realização de um rastreamento mais frequente e reduzindo significativamente a necessidade de procedimentos invasivos, como a biópsia hepática”, destaca Bianca Della Guardia.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam 10,7 mil novos casos de câncer de fígado por ano para o triênio 2023 a 2025. Trata-se 4º tipo de tumor maligno que mais leva pessoas à morte nas regiões Sul e Sudeste do país.

Com investimento de cerca de R$ 1 milhão, o FibroScan 630 Expert é o único equipamento desse tipo em hospitais de São Paulo, consolidando o papel de liderança da Rede D’Or na medicina diagnóstica no país.

“Nosso compromisso é oferecer o que há de mais moderno e eficaz para promover a saúde e o bem-estar. A chegada deste equipamento é mais um passo nessa direção, fortalecendo o acesso dos nossos pacientes a exames de alta complexidade com resultados rápidos e precisos”, enfatiza Marcio Almeida.