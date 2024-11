Rede de lojas de carnes abre 200 vagas na capital e interior de São Paulo

Rede varejista, referência no setor de alimentos congelados, está com 200 vagas abertas para atuar como estoquista em diversas unidades da empresa na Região Metropolitana e interior de São Paulo. Entre as cidades com vagas abertas estão: Arujá, Guarulhos, Santo André Atibaia, Indaiatuba, Santos, Barueri, Itapevi, São Bernardo do Campo, Bertioga, Itu, São Caetano do Sul, Bragança Paulista, Jacareí, São Paulo, Cajamar, Jundiaí, São Roque, Campinas, Mairiporã, Sorocaba, Caraguatatuba, Osasco, Ubatuba, Cotia, Praia Grande, Valinhos, Franco da Rocha e Ribeirão Preto.

A seleção é liderada pela Gi Group Holding, multinacional italiana especializada em recursos humanos. As posições são temporárias, visando à alta na demanda das lojas por conta das festas de final de ano, porém, há chaves de efetivação em caso de bom desempenho dos contratados. A remuneração é compatível com o mercado, e entre os principais benefícios estão vale transporte e vale refeição, com horário de trabalho das 12:40 às 21:00. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos.

Além da escolaridade, é requerido que o candidato tenha alguma vivência em ambiente de varejo e disponibilidade para atuar em finais de semana e feriados. Entre as principais atividades estão: Atendimento com foco na melhor solução para o cliente; Garantir a melhor experiência do cliente com a marca; Venda consultiva e especializada nos produtos; Operação de caixa / PDV; Recebimento e armazenamento de mercadorias; Abastecimento da loja; PVPS (FEFO): organização direcionada aos produtos que chegam primeiro e com vencimento mais próximo; Organização da câmara fria e estoque seco (alinhamento e etiquetagem); Garantir a limpeza e a organização geral da loja.

Os interessados devem entrar no link https://linktr.ee/vagasgigroup4 para realizar a inscrição. É importante ressaltar que todas as vagas estão sujeitas a alterações diárias e podem ser preenchidas ou retiradas a qualquer momento, sem aviso prévio.