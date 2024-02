Rede de Educação de Mauá recebe 16.237 estudantes nesta terça-feira (06/02)

O período letivo de 2024, na rede municipal de Educação de Mauá, reunirá 16.237 alunos a partir desta terça-feira (06/02), com o retorno às aulas. Mauá tem 44 escolas municipais distribuídas em seu território. Nesta semana, serão desenvolvidas atividades de adaptação ao retorno, principalmente para os bebês da Educação Infantil, com idade até três anos. Só nesta modalidade, a cidade matriculou 14.459 crianças.

Já a Educação Infantil reunirá 1.302 estudantes no 1º segmento, do 1º ao 5º ano, atendidos em todas as escolas municipais, e 2º segmento, do 6º ao 9º ano, estes exclusivamente matriculados na Escola Municipal Cora Coralina.

As aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também começam nesta terça-feira, reunindo 323 alunos com mais de 15 anos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, implementados em 14 escolas municipais; e 153 estudantes nos anos finais também do Fundamental, e exclusivamente desenvolvido na Escola Municipal Clarice Lispector. Pessoas com mais de 15 anos e com interesse em estudar, podem fazer matrícula em qualquer período do ano.

Comprados com antecedência, os uniformes escolares começarão a ser distribuídos após o Carnaval. Cada kit de uniforme contempla: três camisetas, sendo uma em manga longa, short para meninos e short-saia para meninas, um agasalho em moleton e dois pares de meias.

Os kits escolares serão entregues posteriormente para todos os alunos, mas estão previstos cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, entre outros.