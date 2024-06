Rede de coworking da Prefeitura de SP divulga cronograma de atividades gratuitas

A rede de coworking Teia, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), em parceria com a Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento, divulga seu cronograma de atividades programadas para o final do mês de junho. São oferecidos desde workshops, palestras e encontros de networking até cursos e oficinas especiais, com foco no empreendedorismo. As atividades para os últimos dias do mês junino têm início nesta quinta-feira (20) encerram no dia 28. Para participar é necessária uma inscrição prévia.

Com diversas atividades na reta final do mês, os Teia têm um calendário que abrange todas as regiões da cidade e possui temas diversificados entre suas palestras, cursos e oficinas, para atingir todos os públicos que se interessem por diferentes tópicos dentro do empreendedorismo. “Para muitos parece algo inalcançável, mas é uma alternativa viável com o apoio da Prefeitura. A rede Teia foi criada para facilitar o desenvolvimento de milhares de empreendedores individuais na cidade de São Paulo, por meio do auxílio de profissionais treinados, cursos e atividades de capacitação são oferecidas diariamente”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Programação

As atividades começam nesta quinta-feira, nas unidades Lapa, Centro e Interlagos da rede Teia, com as palestras “Sustentabilidade Empresarial”, “Seja um investigador particular” e “Como ganhar dinheiro utilizando a formatação ABNT”, respectivamente.

Em 21 de junho,o destaque é para as zonas Norte e Sul, que oferecem cursos e palestras que abrangem diversas áreas do empreendedorismo, indo desde o curso “Faça o preço certo não perca dinheiro” até o “Encontro de empreendedores: Café com Negócios”.

Na semana seguinte, todas as regiões têm atividades programadas, em especial o curso “Aumente sua renda com a edição de vídeo”, em 25 de junho, das 14h30 às 16h30, no Teia Heliópolis, com Gabriel Furtado, pós-graduado em Direção de Fotografia Avançada pela Academia Internacional de Cinema. O especialista irá ensinar fundamentos técnicos e pessoais para que o aluno desenvolva habilidades como editor de vídeo autônomo.

As atividades se encerram em 28 de junho nos Teias Cachoeirinha, com o “Encontro de empreendedores + atendimento MEI”; Butantã com a oficina “Teia com Você: Massagem”; no Teia Vergueiro com o “Networking entre Empreendedores” e por fim com a palestra “Como falar em público”, no Teia Jardim Edite.

Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no site da Ade Sampa e nas redes sociais. Para participar, a maioria das atividades exige inscrição prévia, que pode ser feita pelo seguinte link.

Serviços

Zona Norte

Palestra “Influenciador Digital”

Data: 21 de junho

Horário: 13h às 16h30

Local: Teia Taipas

Inscrições: até 21 de junho

Curso “Faça o preço certo não perca dinheiro”

Data: 21 de junho

Horário: 13h

Local: Teia Jaçanã

Inscrições: até 20 de junho

Palestra “Marketing Digital”

Data: 24 de junho

Horário: 09h30 às 10h30

Local: Teia Jaçanã

Inscrições: até 24 de junho

Palestra “Empreendedorismo Feminino”

Data: 27 de junho

Horário: 14h às 16h

Local: Teia Cachoeirinha

Inscrições: até 27 de junho

Encontro de empreendedores + atendimento MEI

Data: 28 de junho

Horário: 16h às 18h

Local: Teia Cachoeirinha

Inscrições: até 28 de junho

Zona Oeste

Oficina “Teia Com Você: Massagem”

Data: 28 de junho

Horário: 11h às 15h

Local: Teia Butantã

Inscrições: até 28 de junho

Networking “Crenças e Mitos Que Bloqueiam o Sucesso Do Empreendedor”

Data: 26 de junho

Horário: 13h às 16h

Local: Teia Butantã

Inscrições: até 26 de junho

Palestra “Sustentabilidade Empresarial”

Data: 20 de junho

Horário: 15h às 16h30

Local: Teia Lapa

Inscrições: até 20 de junho

Palestra “Aumente sua renda com edição de vídeo “

Data: 25 de junho

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Teia Heliópolis

Inscrições: até 23 de junho

Centro

Palestra: “Seja um investigador particular”

Data: 20 de junho

Horário: 14h às 16h

Local: Teia Centro

Inscrições: até 19 de junho

Palestra “Como multiplicar suas vendas”

Data: 27 de junho

Horário: 14h às 16h

Local: Teia Centro

Inscrições: até 26 de junho

Zona Sul

Oficina “Como vender pela WEB – II Parte – Criando seu Marketplace”

Data: 25 de junho

Horário: 13h às 15h

Local: Teia Santo Amaro

Inscrições: até 24 de junho

Palestra “Aprenda sobre precificação de produtos e seja um diferencial”

Data: 26 de junho

Horário: 09h30

Local: Teia Grajaú

Inscrições: até 26 de junho

Networking entre Empreendedores

Data: 28 de junho

Horário: 14h às 16h30

Local: Teia Vergueiro

Inscrições: até 27 de junho

Networking entre Empreendedores

Data: 27 de junho

Horário: 09h30 às 11h30

Local: Teia Interlagos

Inscrições: até 27 de junho

Palestra “Como ganhar dinheiro utilizando a formatação ABNT”

Data: 20 de junho

Horário: 10h às 11h

Local: Teia Interlagos

Inscrições: até 20 de junho

Data: 26 de junho

Horário: 10h às 11h

Local: Teia Três Lagos

Inscrições: até 26 de junho

Networking entre Empreendedores

Data: 27 de junho

Horário: 10h às 11h30

Local: Teia Três Lagos

Inscrições: até 27 de junho

Curso “Como realizar um pitch”

Data: 26 de junho

Horário: 14h às 17h30

Local: Teia Vergueiro

Inscrições: até 25 de junho

“Encontro de empreendedores: Café com Negócios”

Data: 21 de junho

Horário: 16h

Local: Teia Jardim Edite

Inscrições: até 21 de junho

Oficina de Crochê “Aprenda a fazer a Tartaruguinha como peso de porta”

Data: 25 e 27 de junho

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Teia Parelheiros

Inscrições: até 25 de junho

Palestra “Desperte sua melhor versão”

Data: 21 de junho

Horário: 13h às 15h

Local: Teia Santo Amaro

Inscrições: até 20 de junho

Palestra “Como falar em público”

Data: 28 de junho

Horário: 14h

Local: Teia Jardim Edite

Inscrições: até 28 de junho

Zona Leste

Oficina “Mercado de Trabalho e Sustentabilidade”

Data: 26 de junho

Horário: 13h às 15h

Local: Teia Itaquera

Inscrições: até 25 de junho

Café com Empreendedores/ Roda de Conversa sobre Produtividade e Vendas

Data: 27 de junho

Horário: 14h às 17h

Local: Teia Itaquera

Inscrições: até 26 de junho

Palestra “Perdendo o medo de Empreender”

Data: 21 de junho

Horário: 10h às 12h

Local: Teia Cidade Tiradentes

Inscrições: até 21 de junho

Oficina “Canva para iniciante”

Data: 26 de junho

Horário: 10h às 11h

Local: Teia Três Lagos

Inscrições: até 26 de junho