Rede Cultural Beija-Flor e Fundação AcelorMittal doam óculos para 159 crianças

Parceria inédita entre a Rede Cultural Beija-Flor e a Fundação ArcelorMittal vai entregar gratuitamente óculos de grau para 159 crianças com idades entre 6 e 12 anos e em situação de vulnerabilidade social. O evento de entrega será realizado na terça-feira, 5, na sede da instituição, no bairro Eldorado, em Diadema.

O processo para as doações teve início em julho, com uma triagem feita pela equipe da Beija-Flor com 762 crianças. Posteriormente, 301 foram encaminhadas para consulta com oftalmologista, que então diagnosticou quais precisavam usar o acessório para enxergar melhor.

O projeto, chamado Ver e Viver, é uma iniciativa da Fundação AcelorMittal iniciado em 1997 em cidades do interior de São Paulo onde a empresa está instalada. Em Diadema, onde a AcelorMittal tem uma loja e distribuidora, esta é a primeira vez que o projeto é realizado em parceria com a Beija-Flor.

Receberão os óculos apenas as crianças que foram inscritas e passaram por todo o processo de triagem.

Crianças e adolescentes atendidos pela RCBF na oficina de percussão farão uma apresentação durante o evento de entrega dos óculos.