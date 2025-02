Rede Alesp transmite cerimônia de celebração dos 190 anos da Assembleia

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo completa, neste domingo (2), 190 anos desde sua instalação. Nesta quarta-feira (5), o Parlamento Paulista promove uma cerimônia para celebrar os quase dois séculos de trabalho e empenho em prol do povo paulista.

Realizado no Auditório Simón Bolívar, do Memorial da América Latina, às 10h, o evento vai receber mais de 2 mil convidados, entre eles as maiores autoridades do estado e da história política de São Paulo. Para que todo cidadão no estado possa acompanhar em tempo real todos os detalhes desse momento inesquecível, a Rede Alesp realizará a transmissão ao vivo do evento, com cobertura jornalística e fotográfica completas.

“Toda a equipe está super empenhada, porque a celebração dos 190 anos é um fato histórico do maior parlamento estadual da América Latina. Então todos estão dando o máximo, se empenhando para fazer a melhor cobertura possível. Estamos levantando dados históricos, personagens que serão entrevistados e esperamos entregar um belo resultado para toda sociedade paulista”, comenta o gestor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha.

Ao todo, serão mais de 40 profissionais empenhados na cobertura da cerimônia, entre jornalistas, técnicos de transmissão, fotógrafos, assessores de imprensa e produtores de conteúdo para as redes sociais. Na transmissão ao vivo na TV e no YouTube, duas unidades de produção ficarão responsáveis por produzir quatro horas ininterruptas de programação, com 12 câmeras que vão captar tudo que acontecer.

“É um momento único. Todo o estado vai receber o sinal desse evento. Ou seja, 41 milhões de paulistas terão acesso àquilo que nós vamos gerar. Vamos ouvir autoridades representantes de todos os poderes do estado, teremos inúmeros prefeitos e vereadores, parceiros como Astral [Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas] e órgãos de imprensa das mais diversas cidades”, finaliza Caracanha.

Além da transmissão, a Rede Alesp está com uma programação especial contando a história do Legislativo Paulista. Também no dia 5, vai ao ar o primeiro episódio do Documenta SP, que começa uma série mostrando o passado, o presente e o futuro da Assembleia.