Redação Enem: Cinco erros mais comuns e como evitá-los

A redação costuma ser a parte mais temida pelos candidatos que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem ). Além do tema ser uma surpresa, que só é conhecido na hora da prova, é preciso estar atento para não infringir nenhuma regra estipulada no texto dissertativo-argumentativo, sob pena de perder pontos.

Faltando pouco menos de 2 meses para as provas, que ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro, ainda dá tempo de fazer uma revisão para evitar os principais erros cometidos na redação.

A professora de Redação do Ensino Médio do Colégio Marista Maringá, Silvana Sipraki, lembra que é preciso estar atento a vários fatores, inclusive ao tempo da prova. “Revisar o que você escreveu é essencial para identificar pontos que podem ser melhorados, tanto na gramática quanto na coesão e coerência. E não esqueça: treine dentro do tempo de prova, porque a gestão do tempo é crucial no Enem.”

Aqui está uma lista dos erros mais comuns cometidos na redação do Enem:

1 – Não compreender o tema e não interpretar os textos motivadores

Um dos erros mais comuns na redação do Enem é não compreender o tema. Quando isso acontece, o estudante se desvia do assunto principal, o que pode acarretar penalizações. Caso a redação não contenha nada do tema proposto, isso irá resultar em nota zero.

Além disso, é preciso interpretar e desenvolver uma reflexão sobre o assunto. Portanto, além de compreender o tema, o estudante deve saber a linha de raciocínio e estrutura cobrada no exame. Entender a proposta da frase-tema e qual caminho os textos-motivadores indicam é essencial para uma boa pontuação.

2 – Não conhecer a estrutura textual da redação

O estudante precisa saber fazer um texto dissertativo-argumentativo, discorrer sobre um tema e elaborar teses e argumentos que o defendam. Basicamente, a indicação é escrever quatro parágrafos com a seguinte organização: introdução, primeiro desenvolvimento de argumento, segundo desenvolvimento de argumento e conclusão.

Mesmo que o texto seja bom, deixar de seguir essa estrutura e as competências exigidas pode comprometer a nota do candidato.

3 – Deixar trechos em branco, incompreensíveis ou escrever pouco

Fazer uma redação com trechos em branco ou um texto ilegível ou ininteligível pode zerar a nota. Portanto, manter a clareza e escrever de forma legível é fundamental para alcançar uma boa nota.

Da mesma forma, é preciso ter atenção com o tamanho do texto, que deve ter ao menos sete linhas. Caso a redação seja entregue com menos do que isso, receberá nota zero.

4 – Não delimitar a tese na introdução da redação

Considerando que a redação é composta por um texto dissertativo-argumentativo, é preciso que o candidato defenda um ponto de vista, e isso precisa ser feito na introdução. Além de ser o parágrafo que delimita o que será abordado ao longo do texto, a introdução precisa ter três elementos: o contexto, o tema e a tese.

5 – Não saber quais são as competências avaliativas

Para conseguir uma boa nota no exame, é imprescindível que o estudante conheça as cinco competências avaliativas. Na correção da redação, é possível somar até 200 pontos se forem seguidas pelo candidato. São elas:

Domínio da escrita formal da língua portuguesa.

Compreender o tema e não fugir do que é proposto.

Organização e defesa dos argumentos.

Conhecimento dos mecanismos linguísticos.

Apresentar uma proposta de intervenção.