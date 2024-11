Red Movilidad do Chile amplia serviços do sistema Próxima Parada da Luminator

O Red Movilidad, sistema de transporte público urbano da cidade de Santiago, no Chile, e um dos mais modernos e avançados do mundo, passou a contar, desde o início do segundo semestre desde ano, com a veiculação de publicidade incorporada ao sistema de informação Próxima Parada dos ônibus. Fornecido pela Luminator Brasil, empresa especializada em tecnologias de transporte para ônibus e trens, o equipamento informa, em tempo real, sobre as estações ao longo do trajeto das linhas, proporcionando mais conforto, comodidade e segurança para os passageiros, e colaborando para paradas mais rápidas e eficientes.

“O sistema Próxima Parada da Luminator Technology Group passou a equipar os ônibus do Sistema Red Movilidad em 2022, fornecendo, inicialmente, o mapa das linhas e as informações das próximas paradas dos ônibus em tela TFT e áudio. Agora, incluímos mais um serviço, com a veiculação publicitária, levando novos conteúdos e entretenimento aos usuários”, explica Guilherme Demore, diretor da Luminator Brasil.

O Próxima Parada é uma das mais recentes tecnologias desenvolvidas para elevar o nível de conforto, comodidade e segurança no transporte público urbano. A combinação de avisos visuais e sonoros torna o sistema acessível a todos, incluindo pessoas com deficiência auditiva ou visual. Por operar em tempo real, os passageiros recebem informações sobre desvios, locais em obras, tempo de translado com outros modais e podem programar melhor a sua viagem.

Para o operador, o Próxima Parada permite o monitoramento mais eficaz das rotas, possibilitando ajustes conforme necessário, ajuda na análise de dados, possibilitando otimizações nas operações e na manutenção da frota, melhora o relacionamento com os usuários e, com a veiculação de publicidade, pode oferecer entretenimento a bordo e ser uma fonte de receita.

Potencial crescimento no Brasil

O sistema Próxima Parada já está em utilização no transporte público urbano brasileiro em cidades como Rio de Janeiro, Curitiba, Sorocaba (SP), Caxias do Sul (RS) e Goiânia, entre outras, e diversas cidades estudam a sua implementação, com variações nas tecnologias associadas.

De acordo com Guilherme Demore, para alguns municípios, o investimento inicial necessário para instalar e manter sistemas de áudio e vídeo pode ser um obstáculo. “Nesses casos, a opção de veiculação de publicidade pode amortizar o investimento e viabilizar a sua implementação”, analisa.

Outro aspecto relevante e que tem dificultado a adoção do Próxima Parada em cidades brasileiras são os desafios em termos de infraestrutura e a ausência de um sistema integrado de transporte público que permita a comunicação os diferentes modais.

A Luminator tem 25 anos de atuação no mercado nacional e faz parte do Luminator Technology Group, fundado em 1928 nos Estados Unidos. O grupo oferece soluções de tecnologia mundialmente reconhecidas que aumentam a inteligência, segurança e eficiência para operações de transporte público. Possui presença global, com centros de engenharia na América Latina, Europa e EUA, atuação em cerca de 85 países e mais de 300 mil produtos fornecidos para ônibus e trens em todo o mundo.