Red Bull Racing celebra 20 anos de história com programação especial no Brasil

Com menos de um mês para o São Paulo Grand Prix de Fórmula 1, os fãs brasileiros da Red Bull Racing terão a chance de celebrar os 20 anos da equipe com uma série de eventos especiais. A partir de 21 de outubro, o Pit Stop Challenge dará início às comemorações, oferecendo uma experiência interativa e totalmente gratuita onde o público poderá testar suas habilidades ao trocar os pneus de um carro oficial da F1.

Desde 2019 quebrando recordes como a equipe de F1 com o Pit Stop mais rápido do mundo, a Red Bull Racing mostrará aos fãs, na prática, a importância de uma troca de pneus ágil no caminho para a vitória. Assim como os mecânicos da equipe da Red Bull, os participantes irão vivenciar a experiência de um pit stop real em um carro de Fórmula 1.

Em todos os espaços, a ativação será aberta e gratuita para o público geral. A primeira parada será na Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre 21 e 25 de outubro. Depois, o Pit Stop Challenge seguirá para o Shopping Cidade São Paulo, na Av. Paulista, entre 31 de outubro e 3 de novembro, além de fazer uma tour por cidades como Campinas (SP) e Curitiba (PR).

Além do desafio, a Red Bull tomará às ruas de São Paulo para um desfile aberto ao público, saindo da Av. Brigadeiro Faria Lima e passando por pontos icônicos da cidade até a Av. Paulista. A grande estrela do desfile é o Red Bull RB4, carro clássico conduzido por David Coulthard e Mark Webber na temporada de 2008. Essa iniciativa visa celebrar as duas décadas de história e conquistas da Red Bull Racing na Fórmula 1 com os fãs brasileiros, levando um pouco mais da equipe para além do Autódromo.

Serviço: Red Bull Racing Pit Stop Challenge

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Endereço: Prédio MackGraphe – R. da Consolação, 930 – Higienópolis, São Paulo – SP

Data: 21 a 25 de outubro

Horário: 9 às 20h

Entrada gratuita

Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP

Data: 31 de outubro a 03 de novembro

Horário: 9h às 20h

Entrada gratuita