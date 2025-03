Red Bull Bragantino anuncia contratação do volante Fabinho, ex-Palmeiras

O jovem jogador de futebol, Fabinho, de apenas 22 anos, firmou contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2029. A negociação foi parte de um acordo que resultou na transferência do meia Lucas Evangelista para o Palmeiras.

Em sua apresentação oficial, Fabinho expressou sua empolgação em enfrentar este novo desafio vestindo a camisa do Bragantino. O atleta compartilhou que teve conversas significativas com Jhon Jhon, seu ex-companheiro de equipe no Palmeiras, que lhe falou positivamente sobre o clube e a atmosfera que o rodeia.

“Estou muito preparado. Realizei a pré-temporada com o Palmeiras e participei de algumas partidas no Campeonato Paulista, então chego aqui pronto e ansioso pela minha chance com o professor Seabra. Sempre tive o desejo de jogar aqui. O Jhon Jhon, que é um amigo próximo, sempre comentou sobre o Bragantino e isso intensificou meu interesse”, afirmou Fabinho em declaração ao site oficial do clube.

Além disso, o jogador fez uma emocionante despedida nas redes sociais, onde expressou sua gratidão ao Palmeiras e à torcida. Ele ressaltou a importância do clube em sua formação pessoal e profissional.

“Olá, família Palmeiras! Aqui é o Fabinho. Quero agradecer todo o carinho que recebi de vocês ao longo dos anos. Foram mais de dez anos neste clube que me proporcionou a oportunidade de me tornar profissional. Cheguei aqui ainda criança e agora saio como um homem realizado por tudo que vivi. Entretanto, agora sigo em busca de novos objetivos. Sempre estarei torcendo por vocês; sou eternamente uma Cria da Academia”, declarou.

Fabinho foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e fez parte fundamental das conquistas do clube durante sua trajetória. No total, ele conquistou seis títulos importantes: três Campeonatos Paulistas (2022, 2023, 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Copa Libertadores (2021).