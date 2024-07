Red Bull BC One Cypher São Paulo agita a Casa do Hip-Hop de Diadema

A Casa do Hip-Hop de Diadema, localizada no bairro Canhema, sediará a etapa de breaking, o Red Bull BC One Cypher São Paulo, no sábado, 3 de agosto. Na ocasião, B-Boys e B-Girls serão selecionados para o campeonato brasileiro.

Jean Triunfo, coordenador do equipamento, explica a importância de sediar uma competição desse porte no município . “É um evento gigantesco, importante e muito desejado na Casa do Hip-Hop”, afirma. “Vai ser muito especial, porque é uma ação realmente grande e relevante para a comunidade do hip-hop, em um espaço nacional e destinado a esse público”, complementa

A última etapa, Red Bull BC ONE, acontece desde 2004 e já juntou milhares de dançarinos para se apresentarem em outros países. Em 2023, foi realizada em Paris. Essa será a primeira vez que o Brasil será a sede da final mundial da competição.

Para chegar até essa etapa, a marca organizou mini-campeonatos regionais para selecionar os futuros competidores e Diadema foi uma das quatro cidades escolhidas pelo Brasil. Com isso, vários dançarinos do município poderão competir dentro do complexo cultural da cidade.

O início do credenciamento para os meninos é às 10h e para as meninas, às 12h. A etapa de filtragem para os B-Boys começará às 11h, e para as B-Girls, às 14h. A lista de espera será formada por ordem de chegada.

Os participantes serão analisados pelos jurados selecionados pela própria Red Bull: Lil G, Miwa e Mixa. O DJ Miyab e a MC Aline Constantino serão responsáveis pelo som. Ao final do evento, será anunciado quem irá competir no mundial.

A atividade na Casa do Hip-Hop será gratuita. Os interessados em prestigiar a fase final podem comprar seus ingressos aqui https://www.redbull.com/br-pt/events/red-bull-bc-one-world-final-rio-de-janeiro.

Serviço

Red Bull BC One Cypher São Paulo

A partir das 10h.

Casa do Hip-Hop (Centro Cultural Canhema) – Rua Vinte e Quatro de Maio, 38 – Canhema.