Recuperado, Yoandy Leal almeja retorno à seleção masculina de vôlei e sonha com vaga em Paris-2024

Após uma sequência de lesões que o fez perder torneio importantes com a seleção brasileira, incluindo o Pré-Olímpico, no qual pediu dispensa por problemas médicos, o ponteiro Yoandy Leal afirmou está totalmente recuperado fisicamente e vem almejando uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, visando a conquista de uma medalha olímpica. Em Tóquio, ele esteve com a delegação que acabou ficando em quarto lugar, perdendo da Argentina na semifinal.

“Com certeza quero voltar a jogar pela seleção do Brasil e brigar por uma vaga para estar no grupo que vai às Olimpíadas de Paris. Voltar a atuar com o grupo vai ser muito bom para mim. Espero ajudar a conquistar essa sonhada medalha olímpica”, afirmou o ponteiro que vem de boas atuações pelo Gas Sales Bluenergy Piacenza, da Itália.

“Tomei a decisão de sair da seleção para me recuperar. Por isso, não consegui disputar o Mundial nem o Pré-Olímpico. Infelizmente, iniciei essa temporada na Itália com outra lesão, que me fez ficar parado cerca de um mês e meio. Nesse momento, estou me sentindo recuperado e bem fisicamente. Espero seguir assim por um bom tempo e ter mais sequência daqui para frente”, disse o atleta que acabara de se recuperar de lesões no ombro e no joelho.

Antes mesmo da Olimpíada, Leal luta para estar entre os nomes do técnico Bernardinho, que assumiu a vaga de Renan Dal Zotto, para tentar recolocar a equipe entre as melhores do mundo. A seleção disputará a Liga das Nações, que começará em maio, no Rio de Janeiro. A segunda semana do torneio será no Japão, enquanto Filipinas receberá a terceira semana.

Leal comentou também sobre o seu momento na Itália. “A vida na Itália é muito boa! Estou muito feliz por estar jogando o campeonato daqui, onde meu time está indo bem até agora! Espero que a gente consiga um bom resultado no final. Estamos no caminho certo”, disse.