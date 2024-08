Recordista mundial é ‘só’ bronze no salto em altura; brasileira deixa final

A final feminina do salto em altura nas Olimpíadas de Paris foi decepcionante para Iryna Gerashchenko. A ucraniana, que obteve recorde mundial de 2,10m há menos de um mês, não passou nem perto de repetir o desempenho e passou apenas dos 1,95m, suficiente para o bronze.

Yaroslava Mahuchikh, compatriota de Gerashchenko, saltou 2m e ficou com o ouro. A australiana Nicola Olyslagers foi medalhista de prata, e sua conterrânea Eleanor Patterson dividiu o bronze com Gerashchenko.

A decisão foi marcada pela desistência de Valdileia Martins. A brasileira, que igualou o recorde nacional de 1,92m durante a classificatória, tem entorse no tornozelo e não reuniu condições de competir na decisão deste domingo (4).

COMO FOI A FINAL

Atleta da casa foi a primeira eliminada. Entre aquelas que saltaram na decisão, a francesa Nawal Meniker foi a primeira a não superar o sarrafo. Ela errou cinco de seis saltos tentados e foi eliminada na marca de 1,91m. Buse Savaskan (Turquia) e Tatiana Gusin (Grécia) deixaram a competição na mesma altura.

Geraschenko fora nos 1,98m. Após as oito atletas restantes superarem a marca de 1,95m (Safina Sadullayeva e Elena Kulichenko apenas na última tentativa), os 3cm extras se provaram um obstáculo difícil até mesmo para a recordista mundial. Apenas a australiana Nicola Olyslagers e a ucraniana Yaroslava Mahuchikh passaram, ambas no primeiro salto.

Mahuchikh tentou 2,04m, não conseguiu, mas saiu com o ouro. A ucraniana superou Olyslagers e, mesmo errando, não teve motivos para reclamar. Geraschenko dividiu o bronze com a australiana Eleanor Patterson.

A brasileira chegou à final com problema no pé esquerdo. Valdileia sofreu entorse durante a classificação, mas ainda assim foi ao Stade de France com esperanças de disputar a decisão.