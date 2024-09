Recorde de medalhas: Time SP garante 40% dos pódios do Brasil nas Paralimpíadas

O último domingo (8) marcou o encerramento dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, nos quais o Brasil registrou seu melhor desempenho em uma única edição. Ao todo, o país conquistou 89 medalhas, sendo 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze, um aumento de 23% em relação ao evento realizado em Tóquio. Esse recorde histórico coloca o Brasil em posição de destaque no cenário global, consolidando-se como a quinta potência no esporte paralímpico.

A contribuição dos 91 atletas do Time São Paulo Paralímpico convocados foi fundamental para essa conquista. A equipe bateu seu próprio recorde (30 medalhas em Tóquio), subindo 35 vezes ao pódio e conquistando 10 ouros, 10 pratas e 15 bronzes, representando 40% das medalhas do Brasil (confira a lista de medalhistas abaixo). O aumento no número de medalhas foi de 16% em relação aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Assim como nesta edição das Paralimpíadas, o Time SP também teve 40% do total de 72 medalhas conquistadas pelo país nos jogos anteriores.

A participação do Time São Paulo em Paris foi crucial para o sucesso brasileiro. Os atletas se destacaram em várias modalidades, reafirmando o papel da equipe como uma das maiores forças do esporte paralímpico nacional. Entre os medalhistas, nomes como Beth Gomes e Jerusa Geber brilharam ao superar suas marcas pessoais e garantir um lugar no pódio.

Além do sucesso individual dos atletas, o resultado geral do Brasil reflete os investimentos crescentes no esporte paralímpico, com destaque para a parceria entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), gestor do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), considerado o melhor da América Latina e que recentemente teve o contrato de gestão renovado com o CPB por mais 35 anos.

Time SP

O Time São Paulo Paralímpico foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2024, conta com R$ 7.2 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas de 16 modalidades, que representam o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.

Medalhistas dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

Ouro

Alana Maldonado – judô

Beth Gomes – atletismo

Claudiney Batista – atletismo

Julio Santos – atletismo

Jerusa Geber – atletismo (2x)

Mariana D’Andrea – halterofilismo

Rayane Soares – atletismo

Rebeca Silva – judô

Talisson Glock – natação

Prata

Beth Gomes – atletismo

Cecília de Araújo – natação

Lucilene Sousa – natação

Luís Carlos Cardoso – canoagem

Phelipe Rodrigues – natação

Raíssa Machado – atletismo

Rayane Silva – atletismo

Talisson Glock – natação

Thiago Paulino – atletismo

Zileide Cassiano – atletismo

Bronze