Record vai estrear A Fazenda 16 em setembro, na reta final do Estrela da Casa

A Record marcou para o dia 16 de setembro a estreia da 16a temporada de A Fazenda. Será o quarto ano de Adriane Galisteu como apresentadora do reality.

A estreia vai bater de frente com a reta final do Estrela da Casa, na Globo, com final marcada para 1o de outubro.

A nova temporada vai começar com 28 participantes, sendo que oito deles ficarão confinados por um período no Paiol.

Apenas os quatro mais votados pelo público terão a oportunidade de se juntar aos 20 peões que já estarão na sede do programa.